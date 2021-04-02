«Махеевъ» инвестирует более 2 млн евро в производство джемов

«Махеевъ», бренд компании «Эссен Продакшн АГ», инвестирует более 2 млн евро в развитие производства джемов в ближайшие 2 года, сообщает «Retail.ru».

«На некоторых линиях мы подходим к пику производственных мощностей. Если линии загружаются на 80%, мы планируем покупку нового оборудования. Нам нужны еще две линии, каждая из которых стоит порядка 2 млн евро», - рассказал в ходе пресс-конференции Роман Есаулов, заместитель генерального директора АО «Эссен Продакшн АГ» по производству.

В 2020 году «Эссен Продакшн АГ» укрепила свои позиции на рынке джемов и увеличила объем этой продукции на 29%. Компания не ограничивается российским рынком: на экспорт приходится 15% от общего объема поставок конфитюра.

«Эссен Продакшн АГ» начала изготовление джемов в 2010 году с инвестиций в размере 9,1 млн евро и сейчас является одним из самых крупных производителей продуктов питания в РФ. В 2019 году оборот компании составил 23,26 млрд рублей. Ассортимент «Эссен Продакшн АГ» включает в себя джемы, повидла, майонез, кетчуп, маринад и горчицу.