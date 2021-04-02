МКБ завершил сделку по приобретению «УК МКБ Инвестиции»

Московский кредитный банк (МКБ) завершил сделку и приобрел собственную управляющую компанию, которая вошла в инвестиционную платформу «МКБ Инвестиции» под названием «УК МКБ Инвестиции». Об этом сообщила пресс-служба банка.

«С приобретением управляющей компании платформа «МКБ Инвестиции» наполнилась всеми видами инвестиционных продуктов и услуг: брокерское обслуживание и инвестиционное консультирование, доверительное управление, депозитарное обслуживание, а также создание и управление инвестиционными фондами. Это позволяет продолжить создание масштабной экосистемы инвестиционного бизнеса в банке», - отметил заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов.

Решение приняли в рамках стратегии развития инвестиционного бизнеса банка. В «УК МКБ Инвестиции» представлена линейка из девяти инвестиционных фондов на разные типы активов, многие из которых имеют историю управления свыше 15 лет. Управляющая компания обслуживает более 42 тысяч клиентов, суммарные активы под управлением превышают 18 млрд рублей.