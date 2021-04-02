Нидерланды запретили вакцину AstraZeneca для пациентов моложе 60 лет

Нидерланды прекращают использование вакцины от коронавируса AstraZeneca для лиц моложе 60 лет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на RTL Nieuws.

Это решение было принято министром здравоохранения Хуго де Йонге после консультаций с Советом здравоохранения, Национальным институтом здравоохранения (RIVM) и медицинским агентством (MEB) из-за побочных эффектов вакцины. Среди побочных эффектов применения вакцины в Нидерландах зафиксирован тяжелый тромбоз.

31 марта Германия приостановила использование вакцины AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет из-за тяжелых тромбоэмболических побочных эффектов.

Ранее большинство стран Евросоюза приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за нескольких летальных случаев и образования тромбов у получивших этот препарат пациентов.

18 марта Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) также признало вакцину против коронавируса AstraZeneca безопасной для дальнейшего использования. Однако EMA предположило, что вакцина AstraZeneca может быть связана с «очень редкими случаями образования тромбов».

19 марта Всемирная организации здравоохранения не нашла связи возникновения тромбозов с прививкой AstraZeneсa. При этом в ВОЗ заявили польза от вакцины «превышает риски» от ее использования. О каких «рисках» идет речь в ВОЗ не уточнили.

После заключений Европейского агентства по лекарственным средствам и Всемирной организации здравоохранения страны ЕС, кроме Дании и Норвегии, возобновили вакцинацию препаратом AstraZeneca.