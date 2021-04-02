Прогноз погоды на майские праздники: синоптики обещают сюрпризы

На дворе начало апреля. Казалось бы, пора забыть о зиме и, нежась под лучами весеннего солнца, готовиться к лету. Ну не тут-то было – в Москве в ночь на пятницу вновь выпал снег, в Санкт-Петербурге пасмурно, облачно, дождливо и ветрено. В Крыму в предстоящие выходные зарядят мощные ливни, а большую часть Сибири накроют снегопады.

Впрочем, синоптики успокаивают – такая климатическая обстановка не может держаться вечно. И уже к началу мая погода подарит нам очередную порцию сюрпризов, и согласно предварительным прогнозам, будут они на сей раз в основном приятными.

Поэтом уже сейчас можно начать планировать, как и где провести майские праздники. Метеорологи, проанализировав результаты многолетних наблюдений за климатической обстановкой в первой декаде последнего месяца календарной весны, а также изучив возможное передвижение атмосферных фронтов, предположили, что начало мая этого года на Русской равнине ожидается тёплым и без сильных осадков, а это значит, что без знаменитых майских пикников мы всё-таки не останемся.

Погода на майские праздники в Москве Санкт-Петербурге. Долгосрочный прогноз синоптиков

Так, по прогнозу синоптиков, в первую декаду последнего месяца календарной весны, в двух российских столицах ожидается очень комфортная погода. Жителям Санкт-Петербурга в период с 1 по 10 мая обещают плюс 10-14 и переменную облачность, а главное полное отсутствие осадков, что для города на Неве явление крайне редкое.

В Москву же Первомай, согласно долгосрочному прогнозу метеорологов, принесёт и вовсе аномально тёплую погоду. Такие новости не могут не радовать. В частности, уже 1-2 мая воздух в регионе прогреется почти до летних 18-19, что сразу на 5-6 градусов выше климатической нормы.

При этом с каждым днём температурный фон в столичном регионе будет только повышаться. Пик тепла, как предполагают специалисты, придётся на 9 мая. В День Победы под влиянием воздушных масс, которые возможно придут к нам из Атлантики, воздух может прогреться до 20-22 градусов тепла. При этом дожди, если и будут, то в основном по вечерам или после полуночи. Так что приготовлению шашлыков на природе они точно не помешают.

Прогноз погоды на майские праздники на юге России

Приятные новости приготовили метеорологи также жителям юга России и тем нашим соотечественникам, которые планируют отправиться сюда на майские праздники. По прогнозу метеорологов, Крым встретит праздник весны и труда очень уютной климатической обстановкой. При этом палящего солнца и летней жары пока не обещают, но и дождей почти не будет.

Так, в Ялте все майские праздники в дневные часы градусники станут показывать плюс 13-15, в Форосе будет 14-16 выше нуля, в Джанкое – 15-17, в Евпатории и Саках – 16-18. Чуть более прохладная погода ожидается в Керчи – плюс 12-14. Но в целом почти на всём полуострове будет сухо и комфортно, так что без пикников на свежем воздухе здесь точно не обойдётся, ну а самые смелые и закалённые наверняка рискнут искупаться в море.

Тепло, а местами жарко будет в начале мая на курортах Кубани. Например, в Сочи и Адлере столбики термометров в праздничные дни могут подскочить до плюс 25, а в Анапе и Новороссийске до плюс 27.

Аналогичные температурные показатели прогнозируются также в Ростовской области и в Ставропольском крае – здесь на солнце будет плюс 23-27. В Астраханской области местами может быть почти 28-30, но высока вероятность сильных ливней и гроз.

Ожидаются осадки и республиках Северного Кавказа. Так, ливни могут накрыть почти всю Чечню, дожди с градом возможны в Ингушетии и Дагестане. А в Северной Осетии и Карачаево-Черкессии высока вероятность шквалистого ветра. Правда, синоптики успокаивают, что сухих дней на российском Кавказе в майские праздники будет всё-таки больше.

Погода на майские праздники в регионах Приволжского федерального округа

Приятные сюрпризы на майские праздники ждут регионы Приволжского федерального округа. Например, в Прикамье, по прогнозу синоптиков, начало последнего месяца весны порадует стабильными плюс 10-13, а самыми комфортными будут 1,3, 9 и 10 мая.

В Ульяновской области смело отправляться на пикник можно будет в период с 1 по 3 мая. Метеорологи обещают в эти дни солнечную, сухую и безветренную погоду с плюс 15-17. В остальные дни, в том числе и 9 и 10 мая, возможны осадки, местами сильные.

В Татарстане и Чувашии, а также в Нижегородской, Саратовской и Самарской областях воздух на майские прогреется почти до 20 градусов выше нуля. А вот пасмурных дней и осадков почти не будет. Поэтому пикник на природе можно планировать в любой из праздничных выходных.

Так что новости от синоптиков, пока очень приятные и вызывают массу положительных эмоций. А так ли будет на самом деле, узнаем уже ближе к концу апреля.

Прогноз погоды на выходные

Выходные, прогноз погоды: на смену зною приходят дожди и грозы

Похолодание, дожди и сильный ветер - прогноз погоды на неделю

