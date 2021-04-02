Резидент ОЭЗ «Липецк» строит предприятие за 2 млрд рублей

АО «АСК», резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк», приступило к строительству предприятия по производству кормовой муки стоимостью 2 млрд рублей, сообщает «ABIREG.RU»

«На территории Елецкой площадки ОЭЗ формируется мощный производственный комплекс в сфере АПК. Это особенно актуально для Черноземья, где сельское хозяйство традиционно является одним из крупнейших источников ВВП. Мы ожидаем, что новые предприятия позволят снизить логистическую нагрузку для местных крупных холдингов», - отметил директор ОЭЗ «Липецк» Дмитрий Дударев.

Завод по переработке продуктов животного происхождения и производству кормовой муки и животных жиров станет одним из самых экологически чистых предприятий в этом сегменте производства. Введение в эксплуатацию планируется во II квартале 2022 года на Елецком участке ОЭЗ «Липецк».

«В настоящее время в Липецкой области сложилась ситуация, когда крупные агрокомплексы и частные фермы нанимают компании для перевозки и переработки продуктов животного производства в других регионах. Это довольно затратно. Нам необходимо предприятие, занимающееся переработкой всех видов продуктов животного происхождения», – прокомментировал вице-губернатор Липецкой области Дмитрий Аверов.

Объем производства кормовой муки составит 15 тыс. тонн в год, животного жира – 3,3 тыс. тонн в год. На предприятии будет создано более 100 рабочих мест.