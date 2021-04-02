Российский врач предупредил об опасном последствии коронавируса для пожилых людей

Константин Терновой – доцент кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета – предупредил об опасном последствии коронавируса для пожилых людей.

По его словам, у граждан старшего возраста после перенесенного COVID-19 повышен риск переломов костей из-за сниженного уровня витамина D. Как пояснил врач, именно это вещество отвечает за доставку кальция к костям, передаёт агентство городских новостей «Москва».

«Отсутствие витамина D приводит к хрупкости костей, а у пожилых людей это может привести к переломам. То есть риск переломов у перенесших ковид граждан старшего возраста резко возрастает», – пояснил медик.

Кроме того, вызванный коронавирусом тромбоз может к поражению всех органов, а также вызовет нарушение кровоснабжения костей и суставов.

«Почти 20% всех пациентов с COVID-19 жалуются на боли в ногах и суставах, которые сохраняются в течение двух-трёх недель после выздоровления, а у некоторых значительно дольше», – резюмировал Терновой, призвав пожилых людей вакцинироваться, чтобы не получить опасных последствий при заражении коронавируса.

Ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки выявлено 8 792 новых случаев коронавирусной инфекции. По данным оперативного штаба, нарастающим итогом в стране за всё время пандемии выявили 4 563 564 случаев заражения.

Число безвозвратных потерь достигло 99 633 человек, из которых скончались за последние 24 часа 400 заболевших. Успешно перебороли заболевание 4 186 251, из них были выписаны из российских больниц за последние сутки 9 832 человек.

Суточный прирост в Москве составил 1764 случая, скончались 57 пациентов, выздоровели 1 324 человек. Столица продолжает оставаться на первом месте среди регионов по заболеваемости коронавирусом. На втором месте находится Санкт-Петербург (+708), на третьем Московская область (+601).

В пятерке также Нижегородская область (+277) и Ростовская область (+243). Наименьшее количество заражений за сутки зарегистрировано в Еврейской АО (+3), в Магаданской области и Ненецком АО (+2), в Тыве и Чукотском АО (+1).