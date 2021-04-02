Курс доллара: для рубля приготовили неожиданный «подарок»

Курс доллара на малоактивных торгах пятницы из-за праздника на мировых площадках торгуется выше отметки 76 за рубль. Начав торги с отметок 76,2 рубля за доллар и 89,63 рубля за европейскую валюту. К пяти часам за доллар и евро давали 76,17 рубля и 89,65 рубля соответственно

Индекс DXY за то же время с 93,21 пункта откатился к 92,87 пункта.

В четверг вечером для рубля приготовили неожиданный «подарок». Страны ОПЕК+ приняли решение, которое предполагает, что увеличение добычи нефти будет происходить постепенно, что привело к резкому росту нефтяных котировок. Однако это не сильно помогло нацвалюте.

«Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, рубль укреплялся до старта основной сессии, сокращая потери четверга. В то же время вчера вечером мировые рынки и нефтяные цены продемонстрировали активный рост, но это не предотвратило ослабление российской валюты. Позитивом выступило снижение доходностей гособлигаций США, произошедшее на фоне неожиданного решения ОПЕК+ постепенно увеличивать добычу нефти с мая. Однако рублевые активы вчера проявили откровенную слабость, и сегодня после открытия основных торгов рубль возобновил снижение, хотя внешняя ситуация в целом оставалась благоприятной»,- описывает рыночную динамику аналитик БКС Дмитрий Бабин.

Курс доллар в четверг немного не дошел до области сопротивления 76,5–76,7 рубля, откатившись в рамках коррекции, отмечает аналитик БКС.

"Сегодня наблюдаются попытки рубля скорректироваться вверх. Однако в случае смены тенденции и преодоления долларом указанной области сопротивления росту мы с большой вероятностью увидим попытку закрепления курса над уровнем 77 рублей за доллар", — добавляет он.

Как отмечает Александр Кочетков из "Открытия Брокер", рубль готовится понести потери за неделю.

"Прошлую пятидневку пара USD-RUB закрыла на уровне 75,66, а EUR-RUB на уровне 89,24. В первой половине недели динамика рубля была более позитивной на фоне завершения налоговых платежей и сильных аукционов ОФЗ. Однако весьма быстро все достижения были перечёркнуты усилением внешнеполитических рисков. Пресса предложила сразу несколько тем для возможной реакции Вашингтона: от концентрации вооружённых сил РФ на Юго-Западе до провокаций в районе строительства "Северного потока-2"", - комментирует Кочетков.

При этом, по его словам, на рубль оказывают давление и другие факторы.

"Кроме того, отметим рост инфляции с начала года до 2,2% по сравнению с 1,3% в прошлом году. Динамика цен в марте пока не позволяет уверенно говорить о том, что пик инфляции миновал. Соответственно, рынок способен заложить более радикальные ожидания повышения ставки ЦБ РФ, а значит и потенциальный рост доходности ОФЗ. После того, как ожидания эти стабилизируются и доходности достигнут пика, можно ожидать возвращения нерезидентов на рынок российского долга, но до этого момента интерес внешних игроков будет незначительным", - резюмирует он.

В понедельник российский Минфин должен будет объявить параметры апрельских покупок валюты в рамках бюджетного правила, то есть, операций, формально играющих против рубля.

Согласно опросу Рейтер, ведомство может выделить Центробанку 160 миллиардов рублей для покупки валюты ($2,1 миллиарда по текущему курсу) против мартовских 148 миллиардов, при этом ежедневная покупка валюты может вырасти до 7,3 миллиарда рублей с текущих 6,7 миллиарда.

В Универ Капитале полагают, что рубль будет торговаться в диапазоне 75,5-76,5 в паре с долларом и на уровне 88,7-89,9 в паре с европейской валютой на краткосрочном горизонте.

Курс доллара сегодня

Прогноз курса доллара: Сбербанк сделал новый прогноз по рублю

Курс доллара: почему эксперты прогнозируют обвал рубля