США отменили санкции против сотрудников Международного уголовного суда

США сняли санкции и визовые ограничения в отношении сотрудников Международного уголовного суда в Гааге, сообщает «РИА Новости».

«Сегодня президент Байден отменил исполнительный указ 13928 «О блокировании собственности определенных лиц, связанных с Международным уголовным судом», положив конец угрозе и введению экономических санкций и визовых ограничений, связанных с судом», – говорится в распространенном в пятницу релизе госдепартамента США.

В июне 2020 года президент США Дональд Трамп распорядился ввести санкции против сотрудников Международного уголовного суда, которые проводят «незаконные», с точки зрения американцев, расследования. США недовольны начатым в Гааге расследованием о военных преступлениях, к которым могут быть причастны американские солдаты в Афганистане и расследованием действий Израиля на оккупированных арабских территориях.

В соответствии с указом, финансовые активы сотрудников в США могут быть заблокированы, а им и членам семей запрещен въезд на территорию США. «Мы не можем наблюдать, сложа руки, как нашим людям угрожают бутафорским судом. У меня есть обращение ко многим близким союзникам в мире. Ваши граждане могут быть следующими, особенно из стран НАТО, которые борются с терроризмом в Афганистане рядом с нашими военными», – заявил тогда госсекретарь США Майк Помпео. Международный уголовный суд в ответ заявил, что нехорошо с помощью санкций прикрывать военные преступления. «Эти атаки являются эскалацией и недопустимой попыткой вмешаться в верховенство права и судебные процессы, которые осуществляет суд. Это подрывает наши совместные попытки бороться с безнаказанностью и обеспечить ответственность за жестокие преступления», – говорилось в заявлении Международного суда в Гааге.