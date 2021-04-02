Цифровые продажи сделают ММК лучшим поставщиком

Магнитогорский металлургический комбинат объявил о запуске маркетплейса – онлайн-платформы, где клиенты могут легко и быстро оформить заказ на любые объемы продукции ММК и его дочерней компании ММК-МЕТИЗ, начиная от самых мелких и заканчивая закупками промышленных масштабов. Для покупки нужно зарегистрироваться на сайте, выбрать товар и согласовать условия доставки (при необходимости клиенту может помочь персональный менеджер). Широкий ассортимент ММК теперь доступен как юридическим, так и физическим лицам, кроме того, есть опция оформления заказа с помощью онлайн-кредита.

Новый маркетплейс работает в тесной связке с ООО «Торговый дом ММК» – дочерней компанией комбината, отвечающей за дистрибуцию товаров. Одновременно с запуском маркетплейса начал работу контакт-центр по поддержке клиентов, где все пользователи новой платформы могут получить консультации и помощь в оформлении необходимых документов. Как сообщают в компании, маркетплейс продолжит развиваться – в будущем клиенты смогут купить онлайн продукцию не только компаний, входящих в Группу ММК, но и сторонних переработчиков, работающих с магнитогорским металлом.

В компании расценивают запуск маркетплейса как важный шаг в направлении повышения клиентоориентированности. «Запуск маркетплейса поможет нам стать ближе к конечному потребителю, быстро и эффективно обслуживать заказы самого широкого спектра в формате онлайн, – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Это соответствует заявленной стратегической цели ММК: достигнуть к 2025 году статуса лучшего поставщика».

Такая цель действительно прописана в стратегии развития ММК до 2025 года: компания стремится сформировать совершенный портфель продукции за счет расширения линейки премиальных продуктов и развития сервисных предложений, повышает уровень сервиса, развивает продажи через торговые дома и цифровые каналы и уделяет большое внимание поставке продукции в точно оговоренные сроки. По оценкам ММК, все эти меры позволят к 2025 году повысить индекс потребительской лояльности с 41 до 60, а также принесут компании дополнительные 410 миллионов долларов к EBITDA.