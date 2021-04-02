Ученый спрогнозировал варианты развития лазерного оружия в будущем

Технологии лазерного оружия в ближайшем будущем будут развиваться по двум направлениям – поражение систем управления противника и уничтожение его техники, рассказал президент Лазерной ассоциации доктор физико-математических наук Иван Ковш.

«Допустим, дрон летит, а нужно, чтобы он не летал. Можно попасть по нему из пушки, а можно лазерным лучом либо просто сжечь, или же вывести из строя его систему управления», - рассказал РИА «Новости» Ковш. Он отметил, что это очень дорогое удовольствие.

Также можно вывести из строя систему управления противника при помощи удара лазером, который будет спровоцирован мощным импульсом вторичного магнитного излучения, сжигающего чипы и системы управления, рассказал ученый. Он подчеркнул, что на сегодня этот метод более эффективен, чем боевой лазер.

Сегодня физическое уничтожение целей лазером становится более доступным, хотя раньше считалось слишком энергоемким, рассказал Ковш.

Он напомнил, что США приняли на вооружение 60-киловаттный боевой лазер, который еще десять лет не мог применяться из-за «огромного блока питания, который требовался для его работы». Китай недавно представил лазерную штурмовую винтовку, которую Ковш счел «экзотикой».