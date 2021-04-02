В Барнауле задержан украинский националист, который собирался взорвать мечеть

Сотрудники ФСБ задержали в Барнауле сторонника украинской националистической организации, который по заданию своих кураторов с «самостийной» планировал совершить серию терактов на территории России.

Известно, что предполагаемый террорист – местный житель 2000 года рождения. Он входил в «Этническое национальное объединение» (ЭНО)», которая по данным спецслужбы, была создана «для координации националистов Украины, Белоруссии и России при осуществлении террористических атак в отношении лиц неславянской внешности и органов государственной власти. В частности, задержанный собирался взорвать мусульманскую мечеть в Барнауле, передаёт РИА Новости.

В ходе обысков у него обнаружена и изъята взрывчатка, инструкция по изготовлению бомбы, экстремистская литература. Кроме того, в его смартфоне нашли «фото разведки объектов преступных посягательств», которые задержанный отправлял украинскому куратору.

Уже известно, что мужчина признался в подготовке теракта. Согласно его показаниям, в феврале 2021 года он сам вышел на контакт с представителем ЭНО в связи с недовольством государственной политикой в сфере миграции.

В начале марта националист получил задание подобрать объекты для атак, после чего он должен устроить поджог «или другие устрашающие население действия».

Согласно информации ФСБ, свою пропаганду украинские экстремисты проводят через соцесети и мессенджеры, в частности, Instagram, «ВКонтакте», Telegram и другие.