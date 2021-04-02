В Череповце пущена новая судостроительная верфь

Череповецкий судостроительный завод, расположившийся на берегу реки Шексны в Вологодской области, запустил сборку барж на своей новой верфи.

«Предприятие стало главным подрядчиком по проектированию и строительству головного барже-буксирного состава, состоящего из буксира-толкача и двух барж. Баржи будут собирать в Череповце. Уже готов сборочный цех и стапельная площадка», — сообщила «Деловому Петербургу» директор Агентства городского развития Оксана Андреева.

По словам исполнительного директора Ивана Шмойлова, важной особенностью новой продукции завода станет модульная конструкция, позволяющая формировать составы по четыре, шесть и восемь барж. Спуск на воду первого барже-буксирного состава планируется в мае-июне 2022 года. В дальнейшем завод планирует выпускать до пяти судов в год.

Проект строительства судостроительного завода в Череповце — инициатива нижегородской аграрной компанией ООО «Дивеевское». Заявленный объём инвестиций в проект — 694 млн рублей. Необходимость завода компания объясняет дефицитом в стране современных судов для перевозки зерна.