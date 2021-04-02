В Кремле оценили ситуацию в Донбассе

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов оценил ситуацию, которая сейчас происходит на линии соприкосновения сил в Донбассе.

По словам представителя Кремля, ситуация, которая там сейчас происходит – пугающая. При этом пресс-секретарь главы государств напомнил о провокации украинских военных. И, как отметил Песков, они не одиночные, а множественные, передаёт РИА Новости.

«Провокации со стороны ВСУ действительно имеют место быть. И, увы, они не одиночные, а множественные. Что касается риторики Киева, о необходимости привлечения войск НАТО, то мне кажется, что такие заявления говорят сами за себя», – подчеркнул помощник президента.

Кроме того, Песков напомнил, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но продолжает использовать всё своё влияние для выполнения соглашений.

«Повторю ещё раз, наша страна не является участницей этого конфликта, поэтому это перемирие, оно же касается тех сторон, которые находятся на линии разделения: украинские вооруженные силы и силы непризнанных Киевом самопровозглашенных республик», – сказал Песков, отвечая на вопрос одного из представителей СМИ о заявлении главы киевской делегации в контактной группе Леонида Кравчука, что российская делегация не поддержала его инициативу предложить РФ обеспечить соблюдение всеобъемлющего перемирия в Донбассе.

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