В Минтрансе опровергли заявления о подорожании авиабилетов

Заявления ряда билетных агрегаторов о росте цен на внутренние авиаперелеты в РФ не соответствую действительности, сообщила пресс-служба Министерства транспорта. Ранее газета «Известия», ссылаясь на сведения агрегаторов Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip, сообщила о возможном подорожании билетов на самолеты на 15-120% в этом году по сравнению с 2019 г.

«Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел», - цитирует ТАСС заявление ведомства. Там добавили, что наоборот наблюдается «уменьшение цен по целому ряду направлений в России».

В статье «Известий» отмечалось, что наиболее сильно выросла стоимость на перелеты из Москвы в Набережные челны — на 121%, в Томск билеты подорожали на 91%, в Нижнекамск — на 88%, в Чебоксары — на 46%.

В офисах агрегаторов отметили, что повышение стоимости вызвано ростом спроса на поездки по России. В начале марта текущего года агрегаторы Biletix и Aviasales сообщили о повышении цен на перелеты за рубеж. Так, по их данным, билеты в ОАЭ подорожали по сравнению с 2019 годом до 23,7 тыс. руб., в Грузию стоимость авиаперелета возросла в два раза, до 15,7 тыс., а на Мальдивы выросла на 36% — до 40,1 тыс. руб.