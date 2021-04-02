В Москве обсудили развитие городской инфраструктуры с бизнесом

Развитие инфраструктуры в Москве и сотрудничество с инвесторами из Франции обсудили на деловом завтраке во Франко-российской торгово-промышленной палате. В дискуссии приняли участие представители ВЭБ.РФ, Национального центра ГЧП и французского бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города.

«На первое октября 2020 года объем накопленных прямых иностранных инвестиций из Франции в Москву составил 4,4 млрд долларов. Французские компании очень уверенно зашли на московский рынок и заняли на нем достойные позиции. Свои проекты в российской столице реализуют компании Orpea, Renault, Servier, Schneider electric и другие. В свою очередь, Москва во Францию поставляет большое количество товаров. В 2020 году промышленный экспорт составил 145,86 млн долларов, что на 22,5% выше по сравнению с 2019 годом. Больше всего московские компании экспортировали механическое оборудование, технику и компьютеры. Что касается агропромышленного экспорта, то он составил 1,14 млн долларов. Среди основных экспортируемых товаров – рыба и морепродукты, мучные изделия, дрожжи и готовые корма для животных», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Во время дискуссии отметили, что инвесторы заинтересованы в качественной инфраструктуре, поэтому сами также активно принимают участие в ее создании. В столице придерживаются международных стандартов по формированию инвестиционной политики и используют зарубежные подходы к качеству инфраструктуры – учитывают экологичность, эффективность, социальную устойчивость, отметил Александр Прохоров.

Москва развивает свою инфраструктуру на 30% за счет Адресной инвестиционной программы и на 70% – за счет инвесторов. При этом ключевое требование к инвесторам от столицы при заключении соглашений о государственно-частном партнерстве (ГЧП) – наличие опыта реализации крупных инфраструктурных проектов и их качественное управление. В Москве бизнесом востребован такой механизм, как концессия. Инвестор, заключивший концессионное соглашение, обязуется создать или реконструировать объект, право собственности на который принадлежит или будет принадлежать столице. «Общий объем заключенных Москвой концессий сегодня составляет 87,6 млрд рублей, рассказала директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.

Результативность работы Правительства Москвы в части улучшения инвестиционного климата находит свое отражение и в статистике. По предварительным данным Росстата, в минувшем году инвестиции столичных предприятий выросли на 1,7% и достигли 3,6 трлн рублей. Причем, по словам Александра Прохорова, если смотреть на общероссийскую статистику, то Россия в 2020 году по отношению к 2010 году с учетом инвестиций Москвы выросла на 17,3%, а без Москвы – всего на 4,1%

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