В Москве открылась фотовыставка к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос

Фотовыставка «От станка к звездам» о работе и достижениях столичных предприятий в ракетно-космической отрасли открылась 1 апреля на Цветном и Гоголевском бульварах. Экспозиция приурочена к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

В фотопроекте приняли участие свыше 20 промпредприятий столицы, на которых производят ракеты, разрабатывают для них детали и электронику, а также выпускают питание и одежду для космонавтов.

«60 лет назад, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин стал первым человеком, который совершил полет в космос. За этим достижением стояла не одна тысяча людей, в том числе промышленников: инженеры, конструкторы, механики, ученые. Исторический полет не состоялся бы без их работы, профессионализма и таланта, поэтому выставку решили посвятить именно им. Москва была и остается центром ракетно-космической промышленности: здесь располагается свыше 40 предприятий отрасли», – сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

На экспозиции жители Москвы и гости столицы смогут не только увидеть редкие архивные кадры, но и узнать интересные факты из истории отрасли. Например, НПО «Наука» для корабля Юрия Гагарина впервые в мире создало комплекс систем, обеспечивающих жизнедеятельность во время полета, а сотрудники ВИАМ произвели алюминиевые, магниевые сплавы и разработали жаропрочные материалы и теплозащитные покрытия. Сотрудники НИИ Хлебопекарной промышленности изобрели специальный хлеб для космонавтов, вес которого составляет всего 4,5 грамма, а срок годности – до 15 месяцев. А лифты для проекта «Н1» - сверхтяжелой ракеты-носителя изготовил Карачаровский Механический Завод.

Выставка продлится с 1 по 29 апреля 2021 года.

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