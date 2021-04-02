В Мурманске открылось первое роботизированное кафе

Жители Мурманска смогут посетить первое в регионе кафе с роботом-бариста, который будет стоять за стойкой и самостоятельно готовить кофе и мороженое.

Новое заведение – часть сети MontyCafe, проекта московских IT-специалистов, которые, кроме того, создают роботизированные устройства для подачи блюд в ресторанах. Первый полностью автоматизированный киоск с роботом Monty был установлен в одном из ТЦ Москвы в 2018 году. Сейчас киоски MontyCafe установлены в московском парке Зарядье, Уфе, Рязани и США. У робота-баристы можно приобрести мороженое, маффины, сладости и напитки.

Кафе в ТЦ Мурманск его владелица Мария Полуэктова открыла, благодаря гранту на приобретение франшизы. Как сообщает «Деловой Петербург», такие гранты стали одной из мер поддержки бизнеса в Мурманской области в 2020 году.

«Главное, роботу не нужно платить зарплату. Он может работать круглосуточно практически без ошибок и без сбоев», – поделилась с ГТРК «Мурман» Мария Полуэктова.