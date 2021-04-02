В Санкт-Петербурге проведут транспортную реформу

В Санкт-Петербурге с июля 2022 года начнет действовать новая модель работы общественного транспорта. Разработанная Смольным программа предусматривает изменение маршрутов общественного транспорта, сообщает «Деловой Петербург».

Администрация города планирует убрать 238 автобусных маршрута, 222 из которых – коммерческие. Их место займут 100 новых городских автобусных маршрутов и два троллейбусных.

Всего в Петербурге будет действовать 451 маршрут – на 39 больше по сравнению с данными 2019 года.

Кроме того, весь транспорт переведут на единую систему правил: в маршрутках будут доступны те же льготы, что и в городском транспорте.