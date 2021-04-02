В центре Гамалеи научились обновлять вакцину от COVID за два дня

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал технологию, позволяющую модернизировать при необходимости вакцину от коронавирусной инфекции за два дня в случае мутации вируса, рассказал в интервью РИА «Новости» директор центра Александр Гинцбург.

«Мы сейчас разрабатываем фактически две технологии, одна из них - это та же технология на основе аденовирусных векторов, где по последовательности спайк-белка, с измененной первичной структурой, буквально, в течение суток синтезируется новая последовательность, и на следующие сутки она вставляется уже в использованный вектор», - рассказал ученый. Он уточнил, что таким образом получается генно-инженерная конструкция, позволяющая ее использовать в качестве вакцинного препарата,

Сейчас главный вопрос на повестке в отношении данной технологии, нужно ли проводить все фазы испытаний новой вакцины, рассказал директор центра им. Гамалеи. Он напомнил, что в мире есть примеры, когда разрешается проверить препарат на ограниченной выборке до 100 человек. И если препарат имеет такой же адекватный защитный эффект против модернизированной инфекции, то его сразу одобряют к массовому применению. Гинцбург выразил надежду, что «в ближайшее время аналогичные акты будут приняты и у нас».

