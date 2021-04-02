Власти Крыма твердо намерены легализовать мини-отели

Легализация мини-отелей, тысячи которых работают сейчас в Крыму нелегально, выгодна не только их владельцам, но и казне полуострова. Только в первый год после их узаконивания крымский бюджет может пополнить около 600 млн рублей, сообщил на круглом столе в Общественной палате РФ министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, пишет «Интерфакс». И это по его же словам, по очень скромным подсчетам.

На текущий момент, по данным Минкурортов, параллельно с 2 тысячами законно работающих мини-гостиниц, в Крыму «в тени» функционируют около 7 тысяч объектов примерно на 140 тысяч номеров. Если их удастся легализовать, то из тени удастся вывести до 30 тысяч рабочих мест.

Этот вопрос поднимали и представители туристической отрасли Алтая на мартовском совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Глава правительства после нее дал поручение профильным ведомствам — Ростуризму, Минэкономразвития и Роспотребнадзору — проработать вопрос регулирования деятельности гостевых домов.

Ростуризм подготовил поправки к закону «Об основах туристской деятельности в РФ» для легализации мини-отелей через придание им статуса «гостевой дом». В соответствии с ними неузаконенные сейчас места размещения не смогут работать, пока не пройдут классификацию и не будут внесены в единый федеральный реестр гостевых домов.

«Этим законопроектом мы предлагаем дополнить 132 ФЗ об основах туристской деятельности понятиями гостевой дом, услуга гостевого дома и классификация гостевых домов. Три ключевых понятия, которые предлагаются в этом проекте федерального закона. И мы этот проект направили на согласование в федеральные органы исполнительной власти, которые указаны в поручении председателя правительства», — приводит слова главы Ростуризма Зарины Догузовой на круглом столе в Общественной палате, посвященном легализации малых средств размещения на юге РФ, «Интерфакс». Но в этом документе нет правил работы таких организаций и требований, к ним предъявляемым — они, сообщила руководитель туристического ведомства, будут выработаны на следующем этапе.

Власти Крыма очень рассчитывают, что изменения в законодательство будут внесены уже к началу нынешнего курортного сезона.

Но проблема легализации мест размещения и переоформления их в гостевые дома актуальна не только для юга — Крыма, Краснодарского края, но и других востребованных туристами регионов страны.

«С 1 октября 2019 года, когда внесли изменения в статью 17 Жилищного кодекса, у нас фактически под запретом оказались почти все гостиницы в жилых и многоквартирных домах. Все эти дома остались в серой зоне, в нелегальном поле, их работа затруднена. Эта проблема актуальна, как минимум, для юга России и для целого ряда других субъектов. Этих номеров сильно больше 100 тысяч», — прокомментировала сложившуюся ситуацию Догузова, заметив, что сейчас у владельцев мини-отелей нет возможности выйти в легальное поле, даже если у них есть такое желание.

«При этом мы понимаем, что это также выпадающий доход из бюджета…В этой ситуации мы сталкиваемся с проблемой недобросовестной конкуренции: одни платят налоги, и это другое ценообразование, другие — нет», — подчеркнула глава Ростуризма.