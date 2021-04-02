ВМС Польши опровергли обвинения в провокационной деятельности около «Северного потока – 2»

Командование вооруженных силы Польши отвергло обвинения в провокационной деятельности в водах Балтийского моря, которые были выдвинуты оператором строительства газопровода «Северный поток – 2» – Nord Stream 2 AG, сообщает ТАСС.

«Военно-морские силы Республики Польша не ведут никакой провокационной деятельности и выполняют свои уставные задачи в соответствии с международным правом. Самолеты M-28B Bryza регулярно выполняют патрульно-разведывательные полеты в районе Балтийского моря», – сообщило польское командование в твиттере.

Ранее компания Nord Stream 2 AG заявила о повышенной активности военных кораблей и гражданских судов в районе проведения работ по укладке трубопровода «Северный поток – 2». По мнению оператора строительства, эти действия носят провокационный характер и могут привести к аварийному повреждению газопровода, сообщил журналистам директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин. В своем заявлении он напомнил, что при реализации подобных проектов устанавливается 1,5-мильная зона безопасности, куда не должны заходить суда, не участвующие в строительстве.

«Тем не менее, рядом с техническими судами, осуществляющими работы, постоянно фиксируются (в том числе - по тактическим номерам) военные корабли иностранных государств. Облеты зоны проведения работ на небольшой высоте и на близком расстоянии от трубоукладочноrо судна регулярно совершает польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi», – сказал Минин.

Газопровод Северный поток 2, последние новости

На «Северный поток — 2» нападают: начались попытки сорвать строительство "Северного потока - 2" силой