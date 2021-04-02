Выбираем межкомнатные двери

Прочность, звукоизоляция, долговечность, простота в уходе и максимально точные геометрические размеры – также не все требования, предъявляемые к дверному полотну.

Межкомнатные двери Profil Doors, изготовленные из качественных материалов (МДФ или натуральной древесины), соответствуют всем пожеланиям потребителя. Они обладают высокой прочностью, долговечностью, износостойкостью и стильным дизайном. Такие двери будут отлично смотреться в любой комнате дома независимо от ее назначения.

Особенности дверей из натуральной древесины

Пиломатериал из натурального дерева занимает лидирующие позиции в строительной индустрии благодаря экологической чистоте, благородному внешнему виду и уникальной прочности. Но дерево, несмотря на все положительные свойства, является капризным сырьем. Некачественно высушенная древесина приводит к тому, что изделие деформируется. Дверные полотна, изготовленные из хорошо просушенного пиломатериала и без отклонений от технологии производства, относятся к товарам высокого качества. Такая дверь сделает интерьер благородным и прослужит долгие годы, не требуя ремонта и окрашиваний.

Заказывать установку дверей лучше у профессиональных специалистов, которые имеют необходимые знания и опыт. Таким образом вы будете уверены, что дверь будет служить исправно на протяжении всего срок эксплуатации.

Межкомнатные модели из МДФ

Мебельная плита из МДФ, характеризующаяся высокой влагостойкостью, отлично подходит для производства межкомнатных дверей. Материал имитирует текстуру натуральных пород дерева и устойчив к механическим повреждениям (царапинам, вмятинам).

МДФ получают путем сухого прессования древесной стружки, поэтому можно смело утверждать, что готовые плиты экологически чисты, натуральны и безопасны. Межкомнатные двери, изготовленные из МДФ-плит, отличаются особой прочностью, износостойкостью, высокоустойчивы к перепадам температур.

Модели из МДФ относят к экономклассу, но при этом ряд их достоинств ничуть не меньше, чем у деревянных модулей. Стоимость дверей из МДФ довольно невысокая, что очень важно для многих потребителей.