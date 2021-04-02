Заммэра Ефимов: в 2020 году экспорт московских товаров из пластика вырос на 4,5%

Экспорт пластиковых товаров из Москвы по итогам 2020 года увеличился на 4,5% и составил 198,85 млн долларов. Доля столицы в общероссийском экспорте товаров из пластика составила 15,7%. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

«В 2020 году московские товары из пластика импортировали 114 стран на сумму 198,85 млн долларов. Ключевым направлением стали страны ближнего зарубежья, при этом основная часть экспорта пришлась на Белоруссию и Казахстан. В прошлом году каждая из этих стран импортировала столичных товаров на сумму более 60 млн долларов. Также в 2020 году Москва возобновила экспорт пластиковых товаров в Тунис, Палестину, Новую Зеландию, Албанию и Камбоджу», - сказал заместитель мэра.

В основном Москва поставляла за рубеж пластмассовую тару и упаковку, сумма экспорта составила 36,51 млн долларов, прочие изделия из пластмасс (одежду, аксессуары, канцелярские и школьные принадлежности, декоративные изделия) - на 33,11 млн долларов, а также пластмассовые трубы, фитинги и шланги на сумму 26,67 млн долларов.

«Также в 2020 году московские компании экспортировали строительные изделия из пластика - объем поставок составил 18,63 млн долларов, предметы домашнего быта на сумму в 13,92 млн долларов, а также самоклеящуюся пленку - 7,04 млн долларов. При этом самый значительный рост среди пластиковых товаров показали пластмассовые покрытия для пола, стен и потолков - 36,9%, однослойные пленки и листы, а также сантехника – 28,1% и 28% соответственно», - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Помимо стран ближнего зарубежья, важными рынками сбыта являются также страны Евросоюза. Их доля в московском экспорте товаров из пластика составляет около 13%, а в денежном выражении – более 25 млн долларов.

«В прошлом году Австрия закупила у Москвы пластиковых товаров на сумму 2,37 млн долларов. Экспорт в Латвию и Литву составил 2,20 и 1,79 млн долларов соответственно, а во Францию достиг значения 1,88 млн долларов, показав почти трехкратный рост по сравнению с 2019 годом. Также столичный экспорт пластиковых товаров в Бельгию увеличился в 13 раз и составил 1,66 млн долларов, а в Италию – 1,44 млн долларов», - рассказала генеральный директор Центра «Моспром» Наталья Шувалова.