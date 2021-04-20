Акции дня: бумаги «Сургутнефтегаза» в тренде у трейдеров

Лучше рынка торговались акции нефтяной компании «Сургутнефтегаз» по итогам дневной сессии на Мосбирже во вторник, 20 апреля. К вечерней сессии «обычка» подорожала на +0,56% до 35,19 рублей, «префы» выросли в стоимости на +1,42% до 43,21 рублей.

Акции росли на фоне ослабления рубля. К вечерней сессии стоимость доллара доставила 76,97 рублей за банкноту. За счет слабого курса рубля долларовая кубышка «Сургутнефтегаза» растет, что дает основания трейдерам ожидать роста дивидендов, особенно это касается владельцев «префов». Закрытие реестра под «дивы» по итогам 2020 года ожидается 20 июля. Доходность «префов» по состоянию на середину апреля составляла 15,76%.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,61% до 3552,41 пунктов. Индекс РТС снизился на -1,43% до 1455,43 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 20:23 мск составила 66,42 долларов за баррель (-0,94%).