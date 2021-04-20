Аргентина начала производство «Спутника V»

В Аргентине началось производство российской вакцины против коронавируса «Спутника V».

«РФПИ и Laboratorios Richmond запустили производство «Спутника V» в Аргентине, первой стране в Латинской Америке, которая произвела «Спутника V», – сообщается в твиттере российской вакцины.

14 апреля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» объявили о запуске производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Сербии.

По данным РФПИ применение вакцины «Спутник V» одобрено в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдове, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко, Иордании, Намибии, Азербайджане, Филиппинах, Камеруне, Сейшелах, Маврикии, Вьетнаме, Антигуа и Барбуде, Мали, Панаме и Индии.