Axios сообщает, что посол США покинет Россию на этой неделе

Американский посол в России Джон Салливан на этой неделе покинет Россию для «знакомства с новой администрацией США», сообщило издание Axios, ссылаясь на представителя госдепартамента США. Салливан вернется в Россию «в ближайшие недели», уточняет СМИ.

«Посол Салливан на этой неделе вернется в США, чтобы проведать свою семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился продолжать службу на своем посту в течение неопределенного срока», - рассказали изданию в госдепе, подтвердив, что Салливан вернется к своим обязанностям в России в ближайшие недели.

Ранее Axios сообщил, ссылаясь на собственные источники, что Салливан не намерен покидать Москву, несмотря на рекомендации российского МИД отправиться в Вашингтон на консультации. Собеседники издания тогда сообщили, что если в России хотят, чтобы дипломат покинул Москву, то «его придется заставить сделать это».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 апреля заявил, что Кремль рекомендовала послу Салливану «отправиться в Вашингтон для проведения серьезных консультаций».

