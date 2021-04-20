Британский бренд Bell’s совместно с популярными комиками представляет новый комедийный проект “Стендап квиз”

Самые сообразительные и популярные комики соберутся вместе, чтобы расширить границы классического жанра стендап и посоревноваться друг с другом за звание победителя в интеллектуальной фановой викторине.

В “Стендап квиз” примут участие такие известные комики, как Дмитрий Коваль, Рамис Ахметов, Лена Корнеева, Артур Шамгунов и многие другие. Участники выйдут из своей зоны комфорта и покажут зрителю новые грани юмора и эрудиции! Победителем каждого выпуска окажется тот, кто наилучшим образом сможет проявить талант, соединив в своих ответах остроумие, юмор и интеллект без времени на подготовку. Почему? Всё просто: “Стендап квиз” выходит в прямом эфире!

На сегодняшний день стендап – это один из самых популярных и главных комедийных жанров. Он зародился в Великобритании ещё в XVIII–XIX веках при мьюзик-холлах, однако его расцвет случился лишь в середине прошлого столетия на фестивале Fringe. Благодаря развитию радио и телевидения в 70-е, этот жанр получил мировую известность как отдельный вид искусства. Туманный альбион с давних времен славится своими многовековыми традициями и по сей день является законодателем многих трендов: это родина Шекспира, The Beatles, хорошего юмора и одного из самых популярных напитков в мире – виски. Так, поддерживая традиции и ценности, знаменитый британский бренд Bell’s активно участвует в развитии стендапа и в России, призывая относиться к жизни просто и обязательно с ноткой юмора.

Прямые эфиры первых двух выпусков нового комедийного шоу “Стендап квиз” состоятся 22-го и 29-го апреля. Подключиться к прямой трансляции шоу можно по ссылке http://streamstandup.com/. Зрителей ждет море юмора, новых знаний, неожиданных поворотов сюжета, волнительных кульминаций и бескомпромиссного соперничества! Каждый, кто будет наблюдать за эфирами, сможет напрямую влиять на итоги шоу и определение лучших из лучших! А особо внимательных и активных ждут крутейшие призы от Bell's, комиков и Smetana TV!

До встречи на “Стендап квиз”, где умничают и тупят комики, а удовольствие получают все!