Эксперты оценили возможность повторения отрицательных цен на нефть

Ровно год назад 20 апреля 2020 года цены на нефть, а именно на американские фьючерсы марки WTI с поставками в мае того же года, впервые в истории упали до отрицательных значений, напоминает агентство РИА «Новости», которое опросило экспертов отрасли для выяснения вероятности повторения ситуации. В целом специалисты завили, что не видят предпосылок для повторения подобной ситуации из-за пандемии коронавируса и «предлагают воспринимать тот прецедент как курьез».

Цены на нефть онлайн смотрите на ЭТОМ ГРАФИКЕ: https://www.sberometer.ru/brent-oil.php

Год назад за майский фьючерс североамериканской марки нефти WTI предлагали минус 40 долларов за баррель, ситуация складывалась таким образом, что из-за отсутствия спроса поставщикам приходилось платить покупателям нефти только за вывоз продукции, поскольку у многих хранилища были переполнены на фоне полного локдауна, вызванного пандемией коронавируса.

«Полный локдаун миру уже не грозит, и полноценный выход из-под "пандемийного давления" возможен в течение ближайшего года, а значит, вероятность возврата к описанному выше ценовому перекосу как минимум в перспективе ближайшего года отсутствует», - поделился мнением доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Олег Чередниченко.

Он напомнил, что год назад с новым вирусом боролись практически «вслепую», а сегодня ситуация, конечно, вносит свои коррективы, но массовая вакцинация дает свои результаты, добавил эксперт.

С ученым согласен глава группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitсh Дмитрий Маринченко, который уверен, что события годичной давности следует рассматривать, как «курьез».

«Отрицательные цены на нефть правильнее рассматривать как курьез… Как и любой курьез, такая ситуация вряд ли когда-то повторится, а если и повторится, то будет иметь очень временный и точечный характер», - рассказал директор. Он напомнил, что ситуация год назад коснулась только майские фьючерсы, не затронув другие контракты.

Оба эксперта отметили важную роль альянса ОПЕК+ в стабилизации ситуации на нефтяном рынке, именно благодаря усилию участников сделки запасы нефти удалось нормализовать, а спрос на нефть стал намного сильнее, чем год назад.

