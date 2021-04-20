Fesco подписала с ВТБ кредитный договор на $323 млн

Транспортная группа Fesco и ВТБ подписали кредитный договор, сумма которого составляет $323 млн, говорится в официальном сообщении Fesco. Уточняется, что средства пойдут на рефинансирование текущего долга группы перед этим же банком в размере $376 млн.

«Fesco сообщает о подписании кредитного договора с банком ВТБ на сумму 25,8 млрд руб. ($323 млн) для рефинансирования текущих обязательств группы. Полученные средства направлены на погашение основной части существующей финансовой задолженности перед банком», - подтвердили сотрудники компании. Они сообщили, что долг группы перед банком на 1 апреля 2021 г. составляла $376 млн.

Результатом сделки стали более комфортные условия для Fesco по обслуживанию долга, а именно сниженная ставка по процентам ежемесячных выплат, изменение валютной структуры долга, позволяющее обеспечить принцип естественного хеджирования валютных рисков, а также продление срока погашения основного долга.

Изменение долговых условий стало возможным благодаря улучшению финансовых показателей группы в течение последних трех лет. Так, чистая прибыль Fesco за первые полгода 2020 года составила 5,27 млрд руб. В группе подтвердили, что планируют и дальше сотрудничать с ВТБ, в том числе в части привлечения дополнительного финансирования для реализации новых проектов группы.



