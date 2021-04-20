Газпромбанк Лизинг профинансировал обновление парка машин скорой медицинской помощи Подмосковья

В мероприятии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор Газпромбанк Лизинг Максим Калинкин.

Новые машины были поставлены в рамках договора финансового лизинга компанией Газпромбанк Лизинг. 167 новых автомобилей на 1,2 млрд рублей должны укрепить систему здравоохранения Московской области в условиях пандемии. При реализации проекта была задействована государственная программа льготного лизинга «Автопром», которую реализует Минпромторг РФ.

Всего на торжественной церемонии было передано 42 машины скорой помощи. Ранее в этом году было передано 54 автомобиля, а до 7 мая поступит еще 71. Спецавтотранспорт производства «СТ Нижегородец» отвечает всем международным стандартам. Он оснащен комплектами необходимого медицинского оборудования, включая дефибриллятор, электрокардиограф, пульсоксиметр, портативный аппарат ИВЛ, а также оборудован спутниковыми системами ГЛОНАСС и GPS, системой климат-контроля и видеорегистратором.

«У нас был тяжелый год, ковид, поэтому я хочу, прежде всего, поблагодарить вас за работу. Мы видели, какая нагрузка легла на бригады скорой помощи. В самые сложные дни было до 12 тыс. вызовов, в то время как обычно их 5-6 тыс. В этом году мы закупим технику, чтобы на линии работало порядка 800 машин. Нам нужно на 25% увеличить количество скорых, чтобы растущая Московская область, те, кто нуждаются, получали своевременную помощь. Но ключевое – это фельдшеры, врачи, водители. Я очень надеюсь, что в Подмосковье будут и дальше приходить на работу профессиональные, отзывчивые люди. От вашей работы очень многое зависит», – подчеркнул в своем выступлении губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Группа Газпромбанка на протяжении многих лет успешно сотрудничает с Московской областью. Данный проект имеет для нас особую значимость, поскольку он вносит весомый вклад в увеличение доступности медицинской помощи для жителей Подмосковья, а также способствует достижению показателей национального проекта «Здравоохранение». Кроме того, все поставленные машины скорой медицинской помощи были произведены в России, а значит таким образом оказывается поддержка и отечественной автомобильной промышленности, – отметил генеральный директор Газпромбанк Лизинг Максим Калинкин. – Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Московской областью и готовы увеличивать инвестиции в реализацию социальных проектов Подмосковья».

На сегодняшний день в автопарке ГБУЗ «Московская областная станция скорой медицинской помощи» почти 900 машин. За последние 7 лет он обновлен почти на 71%. Ежегодно планируется приобретать по 95 авто, что позволит к 2025 году сократить средний возраст машин с 5 до 3 лет.