Китай отреагировал на высылку российских дипломатов из Чехии

Китайское издание Global Times, которое считается рупором правительства КНР на международной арене и выражает его официальную позицию, прокомментировало ситуацию с решением ряда европейских стран выслать российских дипломатов.

В редакционной статье говорится, что США вынудили своих союзников изгнать российских дипломатов, чтобы ужесточить давление на Москву.

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"К сожалению, к числу стран, атаковавших Россию, относятся Украина, Чехия, Польша, Болгария и Румыния. Некоторые из них - бывшие советские республики, другие - бывшие страны Варшавского договора. Когда распался Советский Союз, россияне не ожидали, что они будут страдать из-за этого в будущем. Они думали, что интегрируются с Западом. Но печальная реальность заключается в том, что не только Запад, но и бывшие «братья» и союзники Москвы устроили расправу над Россией", - говорится в статье.

"Можно сказать, что нынешние страдания России - это геополитическая трагедия, - продолжает Global Times. "Проблемы Советского Союза можно было решить с помощью реформ. Однако республики предпочли распустить союз".

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Россия, несмотря на свой доминирующий статус в Советском Союзе отказалась от контроля над ситуацией. И Москва при этом провела «демократические реформы», подчеркивает издание.

Однако Запад продолжает считать Россию «авторитарным» государством, несмотря на, то что в стране за годы после распада СССР произошли заметные изменения в направлении западных конституционных образцов.

"Тем не менее нападки Запада на Россию с точки зрения «свободы, демократии и прав человека» не прекратились. Изменения, осуществленные Россией ценой огромных затрат, не получили политического признания со стороны Запада. США и Запад продолжают рассматривать Россию как полную противоположность западной идеологии", - пишет Global Times.

"Такая реальность прискорбна. Она означает, что отношение США и Запада не зависит от политической системы России", - продолжает издание.

Оно зависит от геополитических отношений между Западом и Россией. А «демократические реформы» не позволят России «заслужить дружбу» с США и Западом, уверено китайское СМИ.

"Учитывая мощный ядерный арсенал России и тот факт, что Россия должна преследовать свои собственные интересы, что противоречит интересам Запада, страна по-прежнему будет целью Запада. Россия более «демократична», чем Саудовская Аравия и Сингапур. К сожалению, она намного сильнее этих стран. Россия - огромный «белый медведь», с которым Запад не может смириться. Вот почему отталкивание от Запада стало ее уделом", - резюмирует Global Times.