Курс доллара: рубль может обвалиться

Очередную рабочую неделю курс рубля начал в нисходящем тренде к основным резервным мировым валютам. Открывшись на уровне 75,96 в паре с долларом и на отметке 90,93 в паре с евро, к закрытию основных торгов на Московской бирже рубль существенно просел в обеих парах.

Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 76,28 руб., что на 46,25 коп. дороже чем было в пятницу вечером. В это же время курс евро составлял 91,74 руб. (+89,25 коп.).

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Таким образом, курс рубля, вновь оказавшись под давлением внешнеполитических факторов, ушёл в минус. Об этом, в частности, заявил Дмитрий Бабин из БКС, который напомнил, что на выходных антироссийская риторика Запада в очередной раз усилилась.

Мнения экспертов. Что ждёт курс рубля?

«Но в начале основной сессии рубль даже умеренно корректировался, реагируя на ускорение роста глобальных площадок и дорожающее «чёрное золото». Правда, затем внешний фон ухудшился, после чего рубль вернулся к нисходящей динамике», – подчеркнул Бабин.

Учитывая слабость рубля, в краткосрочной перспективе ждём его в паре с долларом в коридоре 75,70-76,40, и в диапазоне 90,50-91,80 - в паре с евро.

Прогноз курса доллара, мнения экспертов

Курс доллара: назван фактор ослабления рубля

Неоднозначно оценивает ближайшие перспективы российской валюты Дмитрий Полевой из «Локо-инвест». Он подчеркнул, что негативными факторами для курса рубля остаются новости о событиях на юго-востоке Украины, ужасные отношения между Россией и Западом, ситуация с Навальным, а также высокая вероятность усиления санкций со стороны Вашингтона.

Одновременно с этим эксперт считает, что фундаментальные условия для умеренного восстановления нашей валюты всё-таки остаются.

«На фоне приближения налогового периода и дорогой нефти, а также благодаря закрытию границ, пара доллар-рубль имеет шансы вернуться в коридор 75,00-76,00 рублей. При этом многое будет зависеть от того, сумеет ли эта пара преодолеть техническую зоны поддержки в 74,60-74,90», – заявил он.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка отметил, что сейчас рубль вновь попал под серьёзное давление, в результате чего в паре с долларом он опять ушёл за 76,00. При этом аналитик ожидает стабилизации американской валюты в нижней половине коридора 75,00-77,50 рубля.

«Но при снижении геополитической напряженности, эта валютная пара может попытаться уйти в нижние границы диапазона 75,00-77,50», – прогнозирует эксперт.

Прогнозы экспертов. Курс рубля может обвалиться

Аналитики банка «Санкт-Петербург» тоже считают, что у нацвалюты есть некоторые шансы для укрепления. Но, по их мнению, пара доллар-рубль сможет вернуться к отметке в 75,00 только при отсутствии геополитической эскалации, а это пока маловероятно.

Эксперты этой кредитной организации напомнили, что после официального введения антироссийских санкций со стороны Вашингтона все отечественные активы сначала пережили шоковый обвал, после чего стали постепенно восстанавливаться. Как пояснили в банке «Санкт-Петербург», дело в том, что американские ограничительные меры были восприняты глобальными инвесторами как относительно мягкие.

«Поэтому после периода нервного ожидания санкций наступила хоть какая-то определённость, что и поддержало курс рубля. Однако надо помнить, что Вашингтон оставляет за собой право введение новых более жёстких рестрикций, которые могут быть направлены уже против вторичного долгового рынка», – подчеркнули эксперты.

По их мнению, вчера курс рубля помимо всего прочего оказался под давлением ещё и из-за ситуации с Алексеем Навальным. При этом пока Брюссель не поддержал Вашингтон своими санкциями. Но на рынках сохраняются опасения, что это может скоро измениться, в том числе и при ухудшении здоровья бывшего берлинского пациента.

«Кроме того, негатив продолжает исходить от ситуации в Донбассе. Если же геополитический фон всё-таки успокоится, то пара доллар-рубль возобновит движение к 75,00. В перспективе же ближайших сессий фон для нацвалюты, вероятно, останется негативным, что отрицательно скажется на курсовой динамике», – предположили аналитики банка «Санкт-Петербург».

Алексей Антонов из «Алор брокер» опасается, что новые геополитические риски в любой момент могут обвалить рубль. Он напомнил, что в прошедшие выходные разразился шпионский скандал в Чехии, где наши спецслужбы были обвинены в причастности к взрыву склада боеприпасов, который случился ещё в 2014 году.

«Уже известно, что вопрос о действиях спецслужб РФ будет поднят на саммите министров стран ЕС. Понятно, что это вновь заставляет глобальных игроков избегать операций с риском, что сразу же сказывается на курсе рубля», – резюмировал он.

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