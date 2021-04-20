Льготы за инвестиции: как в Москве применяется инвествычет

«Подать заявку на инвестиционный налоговый вычет могут столичные компании, получившие статус московского инвестора. Московский инвестор первой категории может рассчитывать на льготную ставку по налогу на прибыль, который зачисляется в городской бюджет, в размере 12,5%, а второй категории – 8% вместо стандартных 17%. Мы рассчитываем, что такая льгота будет способствовать разработке и внедрению инновационных технологий, обновлению основных фондов предприятий и повышению инвестиционной активности бизнеса», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Закон об инвестиционном налоговом вычете в Москве заработал с 2020 года. Право на инвествычет предоставляется компаниям, которые находятся на территории города, осуществляют свою деятельность в области обрабатывающего производства и получили статус московского инвестора.

Чтобы стать обладателем такого статуса, предприятию необходимо соответствовать нескольким критериям. Для получения статуса московского инвестора первой категории минимальная годовая сумма инвестиционных затрат должна составлять 200 млн рублей, а для второй категории – 300 млн рублей. Помимо этого, коэффициент обновления основных фондов предприятия должен составлять не менее 8% за последний год или не менее 35% за последние пять лет. Есть и требование к заработной плате сотрудников предприятия: она должна быть не меньше среднемесячного трудового дохода по Москве.

Статус московского инвестора присваивается на срок до семи лет, при этом его необходимо подтвердить через пять лет после присвоения.

За счет инвестиционного налогового вычета можно списать до 90% инвестиций в основные средства в части регионального налога на прибыль и до 10% – в части федерального налога. Это инвестиции в расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих мощностей предприятия, приобретение оборудования. Неиспользованную сумму региональной льготы можно будет применить в течение семи лет.

Первопроходцы

Первой воспользовалась новой преференцией компания «Смерфит Каппа Москва Союз», которая получила право на инвествычет в декабре прошлого года.

Smurfit Kappa – лидер на мировом рынке бумажной упаковки и европейском рынке упаковки из гофрокартона. В 2017 году компания приобрела московское предприятие по производству гофрокартона и гофротары – ОАО «Производственно-экспериментальная фабрика «Союз» в районе Царицыно. На предприятии, где работает более 280 человек, выпускают различные виды упаковки: картонные короба, диски-основания для пиццы и тортов, бумажные пакеты, лотки для свежих продуктов, гофрокартон в рулонах.

АО «Смерфит Каппа Москва Союз» – единственное предприятие в столице по производству гофрокартона полного цикла, на его долю приходится семь процентов российского рынка гофрокартонной упаковки. Более 65% производимой продукции потребляется в Москве. Среди основных клиентов – промышленные предприятия «Вимм-Билль-Данн», «Царицыно», «Дымов», «Ударница», «Кока-Кола».

«Когда наша компания узнала о новой мере поддержки от города – инвестиционном налоговом вычете, – мы приняли решение подавать заявку на получение статуса московского инвестора второй категории. Город быстро отреагировал, мы подали заявку в начале ноября, а уже в начале декабря получили положительное решение о присвоении статуса», – прокомментировал механизм поддержки финансовый директор АО «Смерфит Каппа Москва Союз» Фарид Терехов.

В марте этого года право на инвестиционный налоговый вычет получил один из крупнейших производителей продуктов питания и напитков в России – АО «Вимм-Билль-Данн», которое с 2011 года принадлежит компании PepsiCo. За последние пять лет объем инвестиций «Вимм-Билль-Данн» в модернизацию производства в Москве составил более 6,8 млрд рублей.

«За прошедший год компания инвестировала в свое развитие более 320 млн рублей, что позволило ей получить статус московского инвестора второй категории. Теперь предприятие в течение семи лет сможет применять льготную ставку на региональную часть налога на прибыль в размере 8% вместо 17% с учетом подтверждения статуса через пять лет», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Вимм-Билль-Данн» выпускает пастеризованное и стерилизованное молоко, кисломолочные продукты, соки, морсы и компоты, а также детское питание. Производственные площадки предприятия занимают около 21 га, на них работает более 3,6 тысячи человек.

«Поддержка инвесторов со стороны московского Правительства – это драйвер для роста и развития бизнеса в Московском регионе, и нам приятно, что город развивает подобные инициативы. В 2016 году компания «Вимм-Билль-Данн» вошла в состав промышленного комплекса Москвы, что дало нам возможность пользоваться льготами, предоставляемыми городом, и направлять их на развитие бизнеса – модернизацию производства, запуск современного оборудования и выпуск новой продукции. Новый статус московского инвестора дает нам право на льготы, благодаря которым компания продолжит развивать московские предприятия – расширять производство, создавать новые рабочие места, запускать продуктовые инновации и продолжать радовать потребителей вкусной и качественной продукцией», – прокомментировал вице-президент по корпоративным отношениям «PepsiCo Восточная Европа» Сергей Глушков.

Набирая обороты

Бизнес с энтузиазмом воспринимает меры поддержки от города, особенно новые налоговые преференции. Ведь эти нововведения обсуждаются, прорабатываются и внедряются в диалоге с предпринимателями и исходя из их потребностей.

«Для того чтобы получить право на инвествычет, нужно направить в Правительство Москвы заявление и пакет документов, в числе которых документы, подтверждающие расходы на приобретение оборудования, реконструкцию и модернизацию производства, налоговые декларации. Подать заявку на присвоение статуса московского инвестора можно также онлайн – с помощью цифрового сервиса на Инвестиционном портале Москвы. А в специальном разделе сайта можно изучить всю информацию об этой мере поддержки: там подробно описаны критерии и механизм процедуры получения вычета, размещен перечень документов, подобрана нормативная база», – пояснила директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.