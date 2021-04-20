Меркель: Германия сделала выбор в пользу «Северного потока – 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель завила, что полностью поддерживает строительство «Северного потока – 2». По её словам, Германия сделала выбор в пользу газопровода, даже несмотря на мнение других стран, которые входят в ЕС.

При этом в ходе своего обращения по видеосвязи к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) она отметила, что вокруг проекта продолжается политическая борьба, которая гораздо шире, чем просто вопрос поставок газа, передаёт ТАСС.

«Мы выступаем за то, чтобы Украина оставалась страной – транзитером российского газа. Я знаю, что существуют серьёзные разногласия по поводу «Северного потока – 2». Мы здесь, возможно, видим конфликт, который гораздо шире и сосредоточен на вопросе, в какой мере мы хотим поддерживать торговлю с Россией, прежде всего в энергетической сфере», – подчеркнула Меркель.

Канцлер также ещё раз отметила, что Германия приняла решение в пользу строительства «Северного потока – 2».

«Но это политическая борьба, которую многие оценивают иначе», – резюмировала немецкий лидер.

Напомним, «Северный поток — 2» – газопровод мощностью 55 млрд куб. м газа в год, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход стран Балтии и Польши. Объём инвестиций в проект оценивается примерно в 8,5 млрд. долл. Оператором газопровода выступает принадлежащий «Газпрому» Nord Stream 2 AG.

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