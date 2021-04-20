Московские молочные заводы внедрят «зеленые» технологии в сельском хозяйстве – заммэра Ефимов

Московские предприятия компании «Вимм-Билль-Данн» внедрят практики регенеративного сельского хозяйства. В России компания планирует работать в направлении повышения качества и эффективности производства сырого молока и сокращения выбросов парниковых газов. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

«Вимм-Билль-Данн» является частью компании PepsiCo. В Москве работают два завода «Вимм-Билль-Данн» – Царицынский и Лианозовский молочные комбинаты.

«Компания работает с поставщиками для повышения качества и эффективности производства сырого молока, что способствует сокращению выбросов парниковых газов, связанных с ведением молочного животноводства. К 2030 году PepsiCo в России планирует сократить объем выбросов парниковых газов на 40% относительно уровня 2015 года. Имея статус промышленного комплекса московские предприятия компании получают значительные налоговые льготы. С 2016 года им удалось сэкономить порядка 400 млн рублей, эти средства идут на модернизацию производств», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Так, например, для промкомплексов на 80% снижена ставка земельного налога и арендная плата за землю, а ставка налога на имущество сокращена вдвое.

Помимо статуса промкомплекса, недавно компания получила статус московского инвестора второй категории, что дает ей право на получение инвестиционного налогового вычета. Теперь предприятие в течение семи лет сможет применять льготную ставку на региональную часть налога на прибыль в размере 8% вместо 17% с учетом подтверждения статуса через пять лет.

«В 2019 году Царицынский комбинат запустил линию по изготовлению натурального охлажденного сока, а Лианозовский расширил ассортимент продукции и запустил новые линии. Вследствие активного развития предприятия нуждаются в большем количестве сырья. Теперь ежегодно в общей сложности они закупают около 500 тысяч тонн молока, что в среднем превышает показатели 2016 года более чем на шесть процентов», – руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В 2020 году власти города заключили с «Вимм-Билль-Данн» офсетный контракт, в рамках которого компания наладит производство более 40 наименований продукции, в том числе молока, соков, детских пюре. Эти продукты в течение восьми лет, начиная с 2022 года, будут поставляться на молочные кухни города, а сумма контракта составит 30,6 млрд рублей. Предприятие инвестирует в этот проект более 2 млрд рублей.

В планах PepsiCo – внедрить практик «устойчивого земледелия» на всех сельскохозяйственных землях, на которых работают поставщики компании, а это более 3 млн га.

Кроме того, компания практикует закупку сельскохозяйственного сырья только из ответственных источников. Ожидается, что это поможет повысить урожайность культур, снизить затраты ресурсов, улучшить состояние почв и снизить воздействие на окружающую среду. На конец 2020 года в 28 странах мира компания уже закупает сырье только из ответственных источников. В мировом масштабе этот показатель достиг 87%.

«Нам важно, чтобы изменение климата не ставило под удар поставки сырья на наши производства, а выращивание сельхозкультур не несло вреда экологии. Мы сможем этого достичь, если объединим усилия и сфокусируемся на качественной трансформации сельского хозяйства. Мы продолжим тесное сотрудничество с сельхозпроизводителями, нашими поставщиками и ускорим внедрение регенеративных практик, чтобы для фермеров они стали стандартом. Наконец пришло время цифровой революции на фермах, когда биг дата будет играть такую же важную роль, как и сельхозтехника, а технологии обеспечат устойчивый рост», – рассказал главный исполнительный директор PepsiCo Европа Сильвиу Попович.