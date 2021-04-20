Нефть дорожает на заявлении ОПЕК+

Мировые цены на нефть утром 20 апреля растут на ожиданиях по ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Ранее сообщалось, что в апреле альянс проведет только заседание мониторингового комитета. Так, по состоянию на 7.38 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в июне выросла на 1,01%, достигнув отметки в $67,73, стоимость июньских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,99%, до $64,06 за баррель, майские котировки подорожали на 0,84%, до $63,91.

Днем ранее агентство Bloomberg сообщило, что ОПЕК+ в настоящее время обсуждает проведение 28 апреля только заседания мониторингового комитета, без общего заседания организации. Также участники альянса не планируют вносить каких-либо изменений в запланированное увеличении добычи нефти, рассказали агентству три делегата.

Аналитики, которых опросила газета Wall Street Journal, уверены, что сообщения ОПЕК+ о намерении отказаться от полноценного заседания поддерживает нефтяные котировки на утренних торгах во вторник, при этом участники рынка уже учли постепенное наращивание добычи организацией.

Также рынок отслеживает ситуацию с запасами нефти в США, еженедельная статистика по которым выйдет завтра, 21 апреля. Эксперты прогнозируют снижение четвертую неделю подряд, на этот раз на 2,8 миллиона баррелей.

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