Окончание пандемии прекратит финансовую лихорадку

Примерно год назад весь финансовый мир был шокирован закрытием границ, остановкой экономики и прочими сложностями, вызванными пандемией коронавируса. Все это обернулось кризисом и сильнейшим с 2008 года обвалом рынков. Однако затем начался безудержный рост, который имеет только три аналога за последние 100 лет.

Колоссальный объем финансовой помощи со стороны крупнейших центробанков мира позволил многим активам очень быстро восстановить прежнюю стоимость, а стремительные колебания цен на акции, наблюдавшиеся в прошлом году, стали привлекать все больше и больше инвесторов, стремящихся быстро и много заработать на операциях с ценными бумагами.

В своем свежем обзоре Bank of America отмечает, что от минимумов марта 2020 года индекс широкого рынка S&P 500 вырос почти на 80% — такой стремительный подъем за год в 100-летней истории был зафиксирован лишь трижды.

Несмотря на то, что индексы неустанно бьют рекорды, инвесторы не хотят останавливаться на достигнутом и продолжают нести деньги на рынок. В докладе того же Bank of America отмечается, что только на прошлой неделе приток средств в фонды акций составил 25,6 млрд долларов.

Это действительно становится похоже на некую манию или, если хотите, лихорадку. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на действительно шокирующие цифры — глобальный приток средств в акции за последние 5 месяцев составил 602 млрд долларов и превышает суммарный приток за предыдущие 12 лет (452 млрд долларов).

Ещё сильнее указывает на признаки лихорадки то, что трейдеры и инвесторы все чаще покупают акции на заемные средства. По итогам марта они еще на 15 млрд долларов нарастили объем маржинальных позиций, доведя его до абсолютного исторического рекорда в 822,5 миллиарда долларов — такие данные приводятся в статистике FINRA. То есть, по сравнению с мартом прошлого года этот показатель взлетел на 70%.

На фоне этой эйфории и огромных по своим масштабам финансовых вливаний растут и цены на сырье (как, впрочем, и на все остальное). Достаточно сказать, что нефть приблизилась к 70 долларам за баррель, цены на главный промышленный металл — медь — находятся на максимумах с 2011 года, а биржевые цены на пиломатериалы и вовсе улетели буквально в небо.

Уже сейчас признаки существенного ускорения инфляции наблюдаются по всему миру. Центробанки — в том числе и Федеральная резервная система — пока не хотят вмешиваться в ход событий и считают рост потребительских цен временным фактором. Однако многие аналитики уверены: в обозримом будущем финансовую подпитку придется прекращать, и вот тогда начнется самое интересное: деньги уже не будут настолько доступны, и финансовая лихорадка начнет сворачиваться.

Основания для таких предположений экспертам, в частности, даёт недавний намек президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда, который отметил, что ФРС внимательно следит за уровнем вакцинации населения.

Выступая на Bloomberg TV, Буллард заявил: вакцинация 75% американцев будет сигналом к окончанию пандемии; это, в свою очередь, станет необходимым условием для центрального банка задуматься о сокращении своей программы скупки активов. Согласно расчетам экспертов, экстраполяция текущих темпов вакцинирования показывает, что при прочих равных условиях целевой уровень вакцинации в США будет достигнут уже через два-три месяца.

Так что, полагают эксперты, рассчитывать на долгую финансовую лихорадку не стоит: как только Федрезерв даст сигнал о сворачивании стимулирования, эйфория может очень быстро улетучиться.