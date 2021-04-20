Олег Дерипаска рассказал, что поможет России выйти из-под санкционного пресса

Российский предприниматель и меценат Олег Дерипаска нашёл решение, которое, по его мнению, поможет нашей стране выйти из-под пресса санкций. Как он считает, этому будет способствовать распространение цифрового китайского юаня.

«В общем, цифровой китайский юань, видимо, серьёзно подвинет доллар в мировой торговле, что и поможет России выйти из-под санкционного пресса», – написал Дерипаска в своём телеграм-канале.

При этом предприниматель подчеркнул, что у США имеются очень серьёзные проблемы с государственными финансами.

«Дыра в американском бюджете по итогам первого квартала составляет 1,7 трлн долл. Да и заигравшись с санкциями, они заставили весь мир задуматься о роли доллара в международных расчётах», – резюмировал Дерипаска, напомнив, что председатель КНР Си Цзиньпин на форуме Боа (азиатский аналог Давоса) заявил о том, что Китай продолжит бороться за справедливость в международных отношениях, и призвал покончить с гегемонией США.

Ранее сообщалось, что фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» построил в городе Усть-Лабинске Краснодарского края центр спортивных единоборств. Двухэтажное здание площадью 1 200 квадратных метров возвели на территории стадиона «Кубань».

Также известно, что в учебно-тренировочном центре спортсменов будут готовить к всероссийским и международным соревнованиям по таким видам спорта, как дзюдо, тхэквондо, сумо, самбо, вольная борьба и регби-7. При этом в центре будут функционировать бесплатные секции боевых искусств для детей, школьников и молодёжи.

