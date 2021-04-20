Партия Меркель выбрала кандидата на пост канцлера ФРГ

Христианско-демократический союз (CDU) наконец определился с человеком, который будет представлять правящую партию на выборах канцлера ФРГ. В результате тайного голосования победу одержал председатель партии Армин Лашет. За него проголосовал 31 из 46 членов Исполнительного комитета CDU, сообщает Financial Times. За его соперника, премьер-министра Баварии и председателя Христианско-социального союза (CSU), давнего союзника CDU, Маркуса Зёдера проголосовали 9 человек.

Армин Лашет будет представлять блок CDU/CSU на сентябрьских выборах канцлера в бундестаге после того, как Ангела Меркель оставит пост главы федерального правительства, который она занимала 16 лет.

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Правоцентристы наконец определились с кандидатом, но очевидно, что в партии произошел раскол. Лишь три четверти христианских демократов (77,5%) считают 60-летнего Лашета, в январе этого года возглавившего партию, подходящим кандидатом на пост канцлера. Оставшаяся четверть немецких консерваторов считает, что Маркус Зёдер больше подходит для этой роли и что у него больше шансов выиграть сентябрьские выборы.

Раскол в правящей партии отражается и на ее рейтинге. В прошлом году рейтинг CDU вырос до 40% на волне успешной борьбы правительства во главе с Меркель с первой волной пандемии. Однако в текущем году картина главным образом из-за медленной вакцинации и громкого «масочного» скандала резко изменилась. Что же касается конкурентов правящей партии, главными из которых сейчас являются «зеленые», то их позиции в этом году резко усилились. С каждым днем, по мере нарастания третьей волны пандемии, растет число политологов, считающих, что у «зеленых» имеются неплохие шансы впервые возглавить правительство ФРГ. «Зеленым» канцлером может стать 40-летний депутат бундестага Анналена Баербок.

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Армин Лашет считается идеологическим союзником Ангелы Меркель. Он уже заявлял, что в случае избрания канцлером продолжит ее умеренную и осторожную политику. Однако его популярность снизилась за последние месяцы на фоне неубедительной борьбы с третьей волной пандемии.

Авторитет же Маркуса Зёдера, показавшего себя эффективным и решительным кризисным менеджером на посту главы Баварии, в последние месяцы значительно укрепился. В результате немало христианских демократов пришли к выводу, что он сумеет лучше представить партию на выборах канцлера, которые состоятся в сентябре, после выборов в бундестаг.

Своей победой Армин Лашет в немалой степени обязан поддержавшим его кандидатуру влиятельным христианским демократам. За него проголосовали Вольфганг Шойбле, президент бундестага и бывший министр финансов ФРГ; Фолькер Буфье, премьер-министр Гессена, и Ральф Бринкхаус, лидер парламентской фракции CDU/CSU.

Однако ряд членов Исполкома CDU, например, министр экономики и близкий союзник Меркель Петер Альтмайер проголосовал за Зёдера. Против Лашета голосовали и премьеры Саксонии-Анхальт и Саара, ссылаясь на то, что его поддерживают рядовые христианские демократы. Баварского премьера подержала и влиятельная молодежная организация CDU.

Накануне голосования многие члены Исполкома говорили, что в выборе кандидата от правоцентристов должны участвовать и главы земельных правительств, и члены фракции CDU/CSU в бундестаге. Однако Армин Лашет настоял на участии в голосовании исключительно членов Исполкома и не прогадал. Что же касается Маркуса Зёдера, то он еще задолго до вчерашних выборов заявил, что примет любое решение Исполкома CDU и теперь вынужден согласиться с победой Лашета.