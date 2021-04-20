Президент Чада скончался от полученных на передовой ранений

Идрис Деби – президент Чада – скончался от ранений, которые он получил во время боевых действий против повстанцев на севере страны, передаёт агентство France-Presse со ссылкой на заявление военных.

В свою очередь источник, знакомый с ситуацией рассказал РИА Новости, что 68-летний Деби приехал на передовую, чтобы там отпраздновать победу над боевиками и руководить операциями вооруженных сил. По словам собеседника агентства, президент получил серьёзные ранения в столкновениях с повстанцами и позже скончался в больнице.

«Идрис Деби Итно испустил свой последний вздох, защищая территориальную целостность на поле боя. Мы с глубокой горечью сообщаем об этом народу Чада», – говорится в заявлении официального представитель армии, генерала Азема Бермандоа Агуна.

Напомним. Идрис Деби 11 апреля переизбрался на шестой срок, набрав более 79% голосов. Всего находился на посту главы государства более 30 лет (с декабря 1990 года).

В день выборов боевики начали наступление на Чад с баз в Ливии. В воскресенье бои возобновились, а в понедельник армия Чада уничтожила более 300 повстанцев. Именно это событие приехал на передовую праздновать Деби.

