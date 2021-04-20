Прибывающие из-за границы в Россию будут сдавать два теста на коронавирус

Главный государственный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление, согласно которому россияне, прибывающие из-за рубежа, должны будут дважды сдавать тест на коронавирус.

«Прибывающим до 1 мая 2021 года включительно из Турецкой Республики и Объединенной Республики Танзания на территорию Российской Федерации ... необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 календарных дней со дня въезда на территорию РФ с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации.

Прибывающим после 1 мая 2021 года из зарубежных стран на территорию Российской Федерации... необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 календарных дней со дня въезда на территорию Российской Федерации с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации», – говорится в постановлении.

С 15 апреля Роспотребнадзор обязал всех россиян, прибывающих в страну любым видом транспорта, сдать тест на коронавирус в течение трех дней с момента прибытия и загрузить результат теста на портал госуслуг. До получения результатов теста необходимо соблюдать режим изоляции.