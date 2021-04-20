Прогноз погоды на май: без сюрпризов не обойдётся

Прогноз погоды на май.



Последний весенний месяц в России всегда ждут с особым чувством: ведь он является той дверью в лето, которого мы так ждали долгую зиму.

Тем более, что в этом году она затянулась, а весна никак не раскачается. Всем хочется тёплого солнца, чтобы выбраться на природу, полежать на травке.

До мая остались считанные дни и синоптики в своих климатических новостях прогнозируют, что без сюрпризов не обойдётся. Но в целом обещают довольно комфортный месяц по России.

Прогноз метеорологов сводится к тому, что всё будет в пределах нормы, но резкие скачки температур, в сторону её понижения, не исключены. Кроме того, Русскую равнину накроют дожди, местами прогремят первые грозы. Потому расслабляться всё-таки рано.

Прогноз погоды на май в Москве

В Москве май обещают довольно дождливым и пасмурным. Так что летом пока не повеет: средняя температура в течение всего месяца ожидается не выше плюс 14-16. В начале мая, по прогнозу синоптиков, будет довольно холодно: около плюс 10, пасмурно, а также довольно ветрено.

При этом дожди в столичном регионе будут идти чуть ли не в ежесуточном режиме. Полностью солнечных дней не обещают, а вот с переменной облачностью и пасмурных – сколько угодно. Вот такой сюрприз на май от наших «повелителей погоды».

Погода в Санкт-Петербурге. Прогноз синоптиков на май

В Санкт-Петербурге начало мая, по прогнозу синоптиков, будет солнечным, но прохладным. После 4 числа небо затянут тучи и зарядит дождь, который будет лить с неба до 9 мая включительно. Потом синоптики обещают пару-тройку солнечных дней, но воздух в эти дни прогреется не выше плюс 10, а после снова продолжительные дожди. Ближе к концу месяца немного потеплеет и градусники покажут плюс 12-14. Но всё также будет пасмурно и дождливо.

В принципе жителям Северной столицы к таким сюрпризам мая не привыкать. А зонты в городе продаются даже в специальных зонтаматах и являются уже неотъемлемым аксессуаром любого горожанина. С другой стороны, пасмурная погода – повод сходить в театр или насладиться музеями.

Прогноз погоды на май в Крыму и Севастополе

В Крыму, по прогнозу синоптиков, также без сюрпризов не обойдётся: май обещают не очень-то тёплым для этого времени года. В Севастополе средняя температура воздуха будет плюс 14-15 в дневные часы, а по ночам – плюс 12. Кроме того, ожидаются дожди, хотя и солнечных дней будет не так чтобы мало.

Теплее всего обещают синоптики погоду в Ялте – там уже она будет больше похожа на летнюю: осадков почти не прогнозируют, а воздух станет прогреваться до плюс 17-20 в течение дня. А вот море для купания ещё пока холодное. Зато можно наслаждаться уникальной природой полуострова, познакомиться с его богатой историей.

Погода в мае на Урале

На Урале в мае всё будет в пределах климатической нормы: сухо, не жарко, но и не холодно. В Екатеринбурге май начнётся с традиционных плюс 10-12. И такая погода, по прогнозу синоптиков, простоит всю первую декаду третьего весеннего месяца. После жителей региона ждёт резкий скачок температурного фона: днём станет почти по-летнему тепло – плюс 17-19, по ночам прохладнее – плюс 8-10. Изредка, правда будут, осадки, но не сильно много, чтобы расстраиваться.

А вот в Челябинске погода преподнесёт сюрприз, и он будет приятным: синоптики не обещают дождей и пасмурных дней, при этом воздух местами станет прогреваться до плюс 20. Хотя начало месяца еще будет немного прохладным, но столбики термометров быстро поползут вверх и подарят жителям и гостям города тёплые дни.

Прогноз погоды на май в Сибири

В Сибири в последнем месяце календарной весны климатическая ситуация станет развиваться везде по-разному. В среднем по региону температурный фон составит плюс 14-16. Холоднее всего, по прогнозу синоптиков, будет в Новосибирске и там же больше всего осадков выпадет за месяц.

Настоящий сюрприз в мае ждёт жителей Омска – здесь воздух очень быстро прогреется и градусники покажут плюс 19-21, осадков не ожидается. Немного холоднее в мае в Томске – 15-17 градусов выше нуля, но дождей меньше, чем в Новосибирске.

Погода в мае на Дальнем Востоке

Для Дальнего Востока России новости не самые плохие. Здесь в мае будет всё относительно стабильно, но без сюрпризов всё-таки не обойдётся. Во Владивостоке, обещают много солнца и минимум осадков, температура днём составит плюс 10-14. По ночам – плюс 6-8.

В Хабаровском крае потеплее – плюс 17 в светлое время суток, зато почти каждый день дожди и солнца практически никто не увидит за плотными, тёмными тучами. В Благовещенске температурные качели от плюс 10 до плюс 18, потом обратно. И так почти весь май.

Очень тепло будет в Уссурийске – плюс 18-19, изредка дожди, но солнца достаточно.

Вот такие климатические новости с прогнозом на май подготовили нам синоптики. При этом они предупреждают, что долгосрочные прогнозы редко сбываются на все 100%. Поэтому пока остаётся дождаться начала третьего весеннего месяца, чтобы сами узнать правы ли были метеорологи или нет.

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