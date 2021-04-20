Российский автозавод приступил к разработке золотой жилы

Стоимость автомобиля полностью соответствует его статусу и названию, составленному из слов aurum (по-латыни «золото») и Rus (код России на номерных знаках). Цена в базовой комплектации начинается от 18 млн рублей (более 233 тысяч долларов). Для сравнения, британский Bentley Flying Spur можно приобрести за 22 млн рублей.

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Из этого понятно, что Aurus является попыткой импортозамещения автопарка для высших государственных чиновников, вплоть до президента. Владимир Путин «презентовал» его еще в 2018 году, когда именно на лимузине Aurus Senat разработки НАМИ прибыл на свою инаугурацию. До сих пор эти машины собирались поштучно на мощностях НАМИ.

Несмотря на это, представительский автомобиль не является полностью российским, хотя основные его детали — отечественного дизайна. Двигатели мощностью 598 л.с. разработаны НАМИ в кооперации с Porsche, но немцы выступали только как консультанты российских разработчиков. Также российской является коробка-автомат и всё внутренне убранство салона.

В НАМИ, которому принадлежит 63,5 процента акций проекта Aurus, предпочли воздержаться от разговора с Expert.ru, предложив отложить его до официального открытия автозавода Sollers. Автоэксперт РБК Алина Распопова, которая этот автомобиль «трогала своими руками», подтвердила, что в институте в самом деле не стремятся к публичности, когда речь идет об Aurus. По ее словам, это связано с особой целевой аудиторией данного лимузина, которая тоже не всегда любит публичность.

«Это автомобиль в первую очередь является статусной игрушкой и только затем — средством передвижения. Когда мы говорим о том, что в мае начинается его серийное производство, все равно речь идет о сериях в сто, от силы 150 машин в год. Потому что людей, которые в состоянии выложить за автомобиль 20 миллионов рублей, не так уж много», — говорит она.

Как рассказывает автоэксперт, реализация нового лимузина будет осуществляться по двум каналам, ширину каждого из которых можно более-менее точно просчитать заранее (и елабужский автозавод на эти цифры и будет ориентироваться в своих планах).

Первый канал — это госзакупки, в том числе по указаниям сверху, по нему автомобили будут поступать в гаражи губернаторов, министров и прочих высших чиновников, для которых цена данной машины не имеет никакого значения — оплачивать ее покупку и эксплуатацию будет соответствующий бюджет. Второй канал — это «частные» заказы от состоятельных клиентов. Но рассчитывать на стабильный спрос на Aurus по этому каналу можно будет только тогда, когда автомобиль достаточно зарекомендует себя как достойный конкурент маркам Rolls-Royce, Bentley и прочим одноклассникам.

«Для заказчиков машин такого класса решающим аргументом при покупке той или иной модели является качество, комфорт, роскошь - и да, престиж. В случае с Aurus его конкурентным преимуществом перед проверенными Rollce-Royce, Bentley и тому подобными на российском рынке будет являться просто факт того, что на таком автомобиле ездит президент. Если для чиновников может не быть выбора — их обяжут заказывать эти автомобили, чтобы поддержать отечественный автопром, то для частных владельцев показать, что «я езжу на таком же авто, как Владимир Путин», может быть мотивом для его приобретения. И, стопроцентно, Aurus не будет для них единственным авто в гараже, а своего рода подменным автомобилем для того же Bentley», — предполагает Распопова.

Часть автомобилей будет выпускаться бронированными, но это будет именно опция, потому что не все пассажиры относятся к особо охраняемым сотрудниками ФСО персонам, чтобы превращать автомобиль в персональный танк.

Именно в силу эксклюзивности этой модели, Aurus вряд ли будет нуждаться в сети сервисов: достаточно будет одного - либо в Елабуге, либо в Москве. Если с автомобилем подобного класса что-то случиться, владельцу будет не в тягость отправить его на СТО через всю страну в железнодорожном автовозе (и пока Aurus находится на сервисном обслуживании, пересесть на Bentley или Genesis), а еще проще — вызвать автосервис в регион по месту нахождения машины.

Исполнительный директор Объединения российских автопроизводителей Игорь Коровкин добавляет, что седан Aurus Senat (и все прочие модели линейки «Кортеж») действительно является почти полностью российской машиной, за исключением части электронной начинки. «Автомобиль имеет особый статус, поэтому максимальная локализация его производства — вопрос не только идеологический», — подчеркивает он.

Коровкин, однако, не соглашается с Алиной Распоповой в том, что Aurus будут «навязывать» губернаторам и министрам. «Покупка такого авто ляжет серьезным бременем на бюджеты регионов, и вряд ли какой-то губернатор решит тратить и без того ограниченные средства на такую покупку. Другое дело, что если глава региона захочет заказать автомобиль за собственные деньги, это его полное право как любого частного покупателя», — говорит собеседник Expert.ru.

Он видит конкурентное преимущество российского лимузина перед зарубежными «одноклассниками» в первую очередь в его новизне: «Всё новое привлекает внимание покупателя именно за счет своей новизны — людям из списка Forbes может хотеться взять еще что-то новенькое просто на пробу. Они не сильно расстроятся, если машина в процессе эксплуатации их разочарует, у них в гараже три других стоит». Всего на сегодня на Aurus поступило более 700 предзаказов. Официальный дилер Aurus, компания «Авилон», начала открытые продажи седанов Senat в марте 2021 года с выдачей заказов ближе к осени.

Коровкин отдельно уточняет, что создатели «российского роллс-ройса», который разгоняется до 100 км/ч меньше чем за 6 секунд, позаботились не только о комфорте владельца автомобиля, но и об эргономике рабочего места шофера, хотя («владельцам таких авто самим сидеть за рулем неприлично»).

Особый статус обсуждаемого автомобиля делает достаточно бессмысленным разговор о его коммерческих перспективах, даже если автозавод «Соллерс-Елабуга» будет заниматься агрессивным маркетингом, развивает мысль Игоря Коровкина его заместитель Алексей Сереженкин.

«В концепцию проекта «Кортеж» заложено, что это будут не только автомобили для первых лиц государства и крупнейших компаний, но и коммерческие автомобили. Но это должен быть совершенно особый бизнес-план, подразумевающий, что помимо производства брендовых моделей завод должен выпускать что-то еще — и это что-то не обязательно должно быть тоже автомобилем», — объясняет он.

Самоокупаемость для производителей автомобилей верхнего ценового сегмента ограничивается тем, что этот рынок очень быстро насыщается: даже очень богатые люди не покупают такие машины каждый год. Соответственно, заводу надо изначально просчитывать, на чем он будет зарабатывать в те периоды, когда спрос окажется ниже первоначального — в некотором роде ажиотажного, вызванного эффектом новизны. Кроме того, насыщение рынка будет происходить и за счет появления на нем через несколько лет подержанных Aurus, которые тоже найдут своего покупателя, мечтающего о статусном авто, но не могущих себе позволить такую машину прямо от дилера.

Примером того, что супердорогой бренд сам по себе не гарантирует коммерческого успеха, является фирма Rolls-Royce Motors, которая обанкротилась в 1971 году после 67 лет существования (ее как национальный символ выкупило государство). Но в 1998 году и этот вариант себя исчерпал, и гордую британскую компанию разделили и по частям поглотили немецкие BMW и VW.

«Чтобы держаться на плаву без государственной поддержки, производителям авто представительского уровня требуется диверсифицировать производство. Оставаться монопроизводителем сверхдорогих автомобилей в России вряд ли обеспечит рентабельность производства в долгосрочной перспективе. Елабужский завод должен присутствовать и в других нишах», — рекомендует Сереженкин.

«Соллерс-Елабуга» в таких нишах в самом деле присутствует: там производят грузовые фургоны Ford Transit. С 2023 года планируется и выпуск дизельных двигателей для этой линейки фургонов.

Своего рода аналогом Aurus (хотя с некоторой натяжкой) Коровкин считает советские автомобили «Чайка», целевая аудитория которых была понятна из их народного прозвища «членовозы». Эти лимузины тоже производились поштучно и тоже не нуждались в сервисной сети. Но в отличие от «Чаек», Aurus изначально предлагается на внешнем рынке, и еще до запуска серийного производства на машину поступили заказы из ОАЭ (местной компании «Фонд обороны, безопасности и развития Tawazun» принадлежит 36 процентов акций проекта). Вероятно, опыт эксплуатации такой машины, которую российский производитель в прошлом году передал на тест-драйв одному из шейхов, оказался успешным.