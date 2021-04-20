Курс доллара: новости от рейтинговых агентств благоприятно влияют на рубль

Курс доллара растет к рублю в рамках торговой сессии вторника. Доллар США открыл торги на отметке 76.36 , а евро открыл торги на 91.96 . К 17:00 американский доллар повысился и достиг уровня 76.75 рубля, в то время как евро укрепился до 92.38 рубля. Индекс доллара при этом по сути стоял на месте, оказавшись к пяти часам у отметки 91.11 пункта.



«Несмотря на позитивный внешний фон рубль на старте торгов испытал кратковременное давление, перейдя затем к укреплению. Глобальные площадки и нефтяные цены с начала дня повышались, но незадолго до открытия основной российской сессии фондовые индикаторы стали снижаться, в то же время нефть некоторое время продолжала расти. Давление на глобальные рынки оказывает возобновившийся рост доходностей гособлигаций США, угрожающий всплеском инфляции и более ранним ужесточением монетарной политики ФРС. На фоне усиления пандемии во многих регионах это вызывает беспокойство относительно скорости восстановления мировой экономики»,- комментирует динамику аналитик БКС Дмитрий Бабин.

Ослабевание антироссийской риторики, пока не позволяет рублю отыграть просадки. А значит вероятнее всего краткосрочно рубль будет двигаться в коридоре 75.9 — 77 в паре с долларом и 91.6— 92.7 в паре с евро.

Тем временем, глобальные рейтинговые агентства S&P, Moody's и Fitch сообщили, что считают российскую экономику устойчивой как к недавно введённому запрету США для американских инвесторов на участие в первичном рынке российского рублёвого госдолга, так и к возможному расширению санкций США на вторичный рынок госдолга РФ. Некоторые из них (Fitch и S&P) не исключают снижения суверенного рейтинга России в случае введения новых санкций.

Так, агентство Fitch считает возможное ужесточение санкций США "ключевым фактором риска для рейтинга России".

Наталья Мильчакова из ИАЦ "Альпари" отмечает, что в настоящее время суверенный рейтинг Российской Федерации, присвоенный агентством Fitch, находится на уровне ВВВ со "стабильным" прогнозом, рейтинг российских обязательств в иностранной валюте от S&P - на уровне ВВВ- и также со "стабильным" прогнозом.

По оценке Мильчаковой, новости от рейтинговых агентств благоприятно влияют на курс рубля, и она ожидает, что в ближайшие дни курс доллара к рублю может колебаться в интервале 76-77 руб., а курс евро - в рамках 91-93 руб.

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