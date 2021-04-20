РЖД планирует привлечь средства ФНБ для модернизации БАМа

У РЖД могут возникнуть проблемы с финансированием работ на третьем этапе модернизации БАМа и Транссиба, сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя гендиректора РЖД Андрея Макарова. На строительство потребуется от 350 до 700 млрд руб.

«Стоимостные параметры достаточно серьезные: по предварительным оценкам, без электрификации, работы могут обойтись в 350 млрд руб., с электрификацией — 700 млрд руб.», - рассказал Макаров.

Он отметил, что РЖД не сможет профинансировать проект за счет собственных средств до 2025 г. из-за дефицита средств на долгосрочные программы, поэтому в компании рассматривается вариант привлечения средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Если деньги будут выделены, то большая часть работ может быть выполнена к 2025-2026 гг.

Программа развития Восточного полигона действует с 2013 и должна завершиться к 2024 году. За этот период БАМ и Транссиб должны быть модернизированы, что позволит увеличить пропускную и провозную способности данного участка железной дороги, а также обеспечить рост грузопотока к морским портам.

В начале марта текущего года о возможном финансировании проекта из госбюджета до 2024 г. заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги в размере 780 млрд руб. в том числе будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры БАМа и Транссиба.

