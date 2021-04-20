Самый большой самолет в мире готовится подняться в небо

Самый большой в мире транспортный самолет, построенный компанией Stratolaunch Systems Corporation, готов к полету. Самолет, о котором мечтал ныне покойный миллиардер Пол Аллен, владелец SSC, называется «Рок». Рок весит 250 тонн и может поднять еще 340 тонн. Длина этого двухфюзеляжного гиганта составляет 72 метра, а размах крыльев – 115. Он оснащен шестью двигателями Pratt & Whitney PW4056, в его шасси 28 колес. Не удивительно, что для сборки этого гиганта в ангаре пришлось разобрать стапели высотой с трехэтажный дом.

Первый раз журналисты увидели гиганта 31 мая 2017 года, еще при жизни Пола Аллена. Ровно два года назад, в апреле 2019 года, состоялись сначала рулёжные испытания, а затем и первый полет для проверки технических характеристик. Полет прошел над калифорнийской пустыней Мохав на высоте 5100 м при максимальной скорости 300 км/час и длился 2,5 часа. Однако затем испытания по до сих пор неизвестным причинам были остановлены.

Через несколько месяцев после полёта проект столкнулся с финансовыми трудностями и его выставили на продажу. В начале 2020 г. стало известно, что Stratolaunch возобновит лётные испытания машины, однако при этом несколько изменив концепцию: если ранее самолёт планировали использовать в качестве воздушной платформы для запуска ракеты Pegasus XL, то сейчас его собираются применять как носитель для атмосферных и суборбитальных гиперзвуковых аппаратов.

Так, его планируют использовать для запуска сверхзвукового исследовательского самолета Talon A, вес которого составляет 2,7 тонны, размах крыльев – 3,4 метра, а длина 8,5 метров. Talon должен достигать скорости 6 Max.

Самолёт Stratolaunch сможет нести одновременно до трёх планеров и поочерёдно запускать их. Посадку на аэродром планеры Talon-A будут осуществлять самостоятельно на обычных скоростях.

Разработчики рассчитывают сдавать многоразовые планеры Talon-A в аренду заинтересованным компаниям и военным для проведения экспериментов с оборудованием на гиперзвуковых скоростях.

В минувшую пятницу прошли новые рулёжные испытания, в ходе которых самолет Stratolaunch (видео) разогнался до скорости 200 км/час.

«Мы готовимся к подъему в небо»,- сообщал твит компании. Однако полет не состоялся из-за плохой погоды.

Экипаж Рока состоит из двух летчиков и бортинженера. SSC планирует в общей сложности построить четыре таких самолета.