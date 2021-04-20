Семьям с детьми упростили рефинансирование ипотеки

Правительство упростило доступ к рефинансированию ипотеки многодетным семьям, которые имеют право на получение материнского капитала, передает пресс-служба российского кабинета министров.

«Семьям с детьми станет проще рефинансировать ипотечные кредиты, взятые с помощью материнского капитала», - говорится в сообщении правительства.

Также уточняется, что в правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий внесены соответствующие изменения, которые подтверждены премьером Михаилом Мишустиным. Изменения в большей степени коснулись порядка оформления права собственности на жилье, которое было куплено за счет ипотечного кредита, отметили в пресс-службе.

По прежним правилам, заемщик был обязан оформить на детей право собственности на долю в квартире или доме в течение полугода после последнего платежа по ипотеке. Таким образом, рефинансирующий банк получал в залог квартиру, собственниками которой в том числе являлись несовершеннолетние граждане. В случае, если заемщик не смог бы выплачивать кредит, банк, в свою очередь, не смог бы обратить взыскание на заложенную недвижимость. Из-за подобных высоких рисков, банки неохотно шли на рефинансирование ипотеки с маткапиталом. Также правила влияли на возможность граждан переоформить кредит под более низкий процент, говорится в сообщении.

«Теперь эти сложности урегулированы правительством. Семьи смогут оформлять квартиру на детей после полного погашения кредита у банка, рефинансировавшего ипотеку», - отметили в пресс-службе.

Ожидается, что новые правила будут гарантировано защищать права получателей материнского капитала, а также предоставлять им доступ к рефинансированию наравне с другими гражданами, взявшими ипотеку.

