Шедевры мировой хоровой музыки

«Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инструментами и магическими изображениями» (так звучит полное название кантаты) раскрывают темы, актуальные во все времена: непостоянство удачи, богатства и быстротечность жизни, воспевают простые радости жизни.

Сочинение Орфа поражает слушателей своей монументальностью (три хора, большой симфонический оркестр с расширенной группой ударных). Отдельные номера «Кармины Бураны» являются популярнейшими произведениями мировой академической музыки. Например, апокалиптический вступительный хор «О, Фортуна!», в котором с первобытной мощью скандируется главная философская идея всей кантаты – непреодолимая власть судьбы над человеком.

За дирижерским пультом концерта выступит Владимир Понькин – один из ведущих современных дирижёров России. Он удостоен звания народного артиста России, дважды – Российской национальной театральной премии «Золотая маска».

Солисты - Надежда Павлова (сопрано), Станислав Мостовой (тенор), Александр Суханов (баритон),

В концерте примет участие Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова под управлением Геннадия Дмитряка.

Место: Большой зал Консерватории им. П.И. Чайковского

Стоимость билетов: 800 - 1200 рублей.

Дата: 22 апреля (четверг) 2021

Время: 19:00

Дирижёр: Владимир Понькин

В программе: К. ОРФ – «Carmina Burana» («Бойернские песни») — сценическая кантата на средневековые тексты для солистов, хора и оркестра