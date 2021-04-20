СМИ: Чехия готовит высылку российских дипломатов

В среду МИД Чехии объявит о выдворении новой группы российских дипломатов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пражское сетевое издание Seznam. «Из нескольких источников, хорошо знакомых с ситуацией, редакции удалось узнать намеченный на среду план действий. Прежде всего, президент Милош Земан назначит нового главу МИД. Как только Якуб Кулганек примет руководство ведомством, будет сообщено о дальнейшей чистке в рядах сотрудников российского посольства», — говорится в статье Seznam. Как сообщает чешское издание, высылка дипломатов не коснется посла России в Чехии Александра Змеевского.

По данным чешского МИД, во вторник в российском диппредставительстве в Праге осталось 27 дипломатов и 67 техслужащих, в посольстве Чехии в Москве — 5 дипломатов и 19 техслужащих.Ранее первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек допустил высылку всех российских дипломатов, добавив, что готов «строить отношения с Россией с нуля».

19 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна готовит правовые шаги с требованием компенсации материального ущерба, причиненного в 2014 году взрывами на сладах боеприпасов в деревне Врбетице, к которым, как утверждают чешские власти, причастны российские спецслужбы. «Мы готовим правовые шаги, чтобы потребовать компенсации ущерба», - сказал Бабиш. Премьер Чехии отметил, что отчет Службы безопасности и информации Чехии о взрывах, к которому, как утверждают чешские власти, причастны российские спецслужбы, не может быть опубликован из соображений национальной безопасности. Днем ранее он заявлял, что этот отчет будет рассекречен и представлен общественности.

17 апреля Чехия выслала 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году, в результате которого погибли два человека.

18 апреля Министерство иностранных дел России объявило персона нон грата 20 посольства Чехии в Москве и дало чуть более суток на то, чтобы покинуть страну. «В МИД России был вызван посол Чешской Республики в Российской Федерации Витезслав Пивонька. Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге», – говорится в сообщении российского МИД.