Свыше 90 самолётов поступят в 2021 году в парки российских авиакомпаний

Российские авиакомпании примут в 2021 году в свои парки более 90 самолётов.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на информацию, полученную от крупных авиаперевозчиков и компаний, девять новейших лайнеров Airbus A320/321neo поступят в S7 Airlines.

В «Уральских авиалиниях» ожидают три Airbus A321neo, два Airbus A320 и два Boeing 737-800. Авиакомпания Smartavia получила в апреле первый из трех Airbus A320neo, поставка еще двух новых самолётов ожидается до конца этого года.

Авиакомпания Utair планируют пополнить свой парк семью Boeing 737, один из которых уже поступил в марте. В «Аэрофлоте» ждут поставку трёх Airbus A350, одного Boeing 777 и девяти Airbus A320/321neo.

Владельцами самолётов 37 Superjet 100 (SSJ-100) станут авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»), Red Wings (принадлежит госкорпорации «Ростех») и ростовский авиаперевозчик «Азимут».

В планах Red Wings довести свой авиапарк до 20 самолетов семейство А320, до 15-16 машин - SSJ 100. Кроме того, компания подала заявление в Росавиацию на освоение нового типа, Boeing 777. Также в апреле-мае компания получит один Airbus 321 и четыре SSJ-100.

Парк дальневосточной авиакомпании, создающийся на базе «Авроры», должны пополнить один SSJ-100 и три канадских DHC-8. «ИрАэро» в настоящее время ведёт переговоры о пополнении флота, рассматривая лизинг Airbus 319. А в иркутской авиакомпании «Ангара» сообщили о замене пяти Ан-148, и аренде трёх Ан-24.